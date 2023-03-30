مسرح أم كلثوم بالمنصورة يشهد انطلاق عروض النوادي الإقليمية

انطلقت عروض نوادي المسرح بإقليم شرق الدلتا الثقافي، على مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

شهدت الفعاليات تقديم عرضين مسرحيين لنادي مسرح قصر ثقافة المنصورة، الأول بعنوان "لعبة القتلة.. نص ليلة القتلة" تأليف خوزيه تريانا، ترجمة فتحي العشري، ديكور مجدي السنوسي، إخراج الطالب أحمد كمال. يدور العرض حول ثلاثة أبناء قرر الأخ الأوسط أن يلعب لعبة عبارة عن مسرحية مكونة من ثلاثة فصول لكل فصل بطل من الأخوة الثلاثة ولعبة المسرحية حبكتها هو قتل الأبناء لوالديهم، تعرض الأحداث العلاقة الأسرية والدوافع التي أدت لبدأ اللعبة، وتتحدث عن أخطاء التربية التي تؤدي إلى نتائج سيئة على الأبناء والمجتمع واستخدام الأبناء نفس الطرق الخاطئة التي ستؤدي إلى الأخطاء نفسها وأكثر.

أما العرض المسرحي الثاني فجاء بعنوان "ثم لم يتبق أحد"، النص مأخوذ عن رواية ثم لم يتبق أحد للكاتبة الإنجليزية أجاثا كريستي، تأليف حسن حامد وإخراج الطالب أحمد حسونة، ديكور محمود الزيني، وتدور أحداثه في منزل على إحدى الجزر الإنجليزية المعزولة، حيث يقوم عدة أشخاص بالحضور لهذا المنزل لأسباب مختلفة ليجدوا أنهم محاصرون في ذلك المكان، ومن ثم تبدأ بعض جرائم القتل الغامضة بالحدث تباعا ليجدوا أنفسهم محاصرون بجزيرة والشك وشبح القتل يحاوطهم من كل اتجاه.

جاءت الفعاليات بحضور عمرو فرج مدير عام ثقافة الدقهلية، أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الكاتب سعيد حجاج، الناقدة رنا عبد القوي المخرج المسرحي إبراهيم المهدي.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمها إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.