عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مسرح أم كلثوم بالمنصورة يشهد انطلاق عروض النوادي الإقليمية

ليالي رمضان
ليالي رمضان

انطلقت عروض نوادي المسرح بإقليم شرق الدلتا الثقافي، على مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

شهدت الفعاليات تقديم عرضين مسرحيين لنادي مسرح قصر ثقافة المنصورة، الأول بعنوان "لعبة القتلة.. نص ليلة القتلة" تأليف خوزيه تريانا، ترجمة فتحي العشري، ديكور مجدي السنوسي، إخراج الطالب أحمد  كمال. يدور العرض حول ثلاثة أبناء قرر الأخ الأوسط أن يلعب لعبة عبارة عن مسرحية مكونة من ثلاثة فصول لكل فصل بطل من الأخوة الثلاثة ولعبة المسرحية حبكتها هو قتل الأبناء لوالديهم، تعرض الأحداث العلاقة الأسرية والدوافع التي أدت لبدأ اللعبة، وتتحدث عن أخطاء التربية التي تؤدي إلى نتائج سيئة على الأبناء والمجتمع واستخدام الأبناء نفس الطرق الخاطئة التي ستؤدي إلى الأخطاء نفسها وأكثر.

أما العرض المسرحي الثاني فجاء بعنوان "ثم لم يتبق أحد"، النص مأخوذ عن رواية ثم لم يتبق أحد للكاتبة الإنجليزية أجاثا كريستي، تأليف حسن حامد وإخراج الطالب أحمد حسونة، ديكور محمود الزيني، وتدور أحداثه في منزل على إحدى الجزر الإنجليزية المعزولة، حيث يقوم عدة أشخاص بالحضور لهذا المنزل لأسباب مختلفة ليجدوا أنهم محاصرون في ذلك المكان، ومن ثم تبدأ بعض جرائم القتل الغامضة بالحدث تباعا ليجدوا أنفسهم محاصرون بجزيرة والشك وشبح القتل يحاوطهم من كل اتجاه.

جاءت الفعاليات بحضور عمرو فرج مدير عام ثقافة الدقهلية، أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الكاتب سعيد حجاج، الناقدة رنا عبد القوي المخرج المسرحي إبراهيم المهدي.

العروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمها إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله.

عروض نوادي المسرح شرق الدلتا الثقافي الهيئة العامة لقصور الثقافة مسرح أم كلثوم مسرح قصر ثقافة المنصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر تراجع أسعار الدواجن والبانيه

2660 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

رياح محملة بالرمال وسقوط أمطار| تفاصيل حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تحذر هؤلاء

تراجع مرتين.. مفاجأة بشأن تعاقد الزمالك مع خليفة فيريرا

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

بديل القمح الروسي والأوكراني وتزرعه مصر|هل ينقذ «الدخن» العالم من أزمة الغذاء؟

بسبب الرياح والأتربة.. يحظر على هؤلاء الخروج من المنزل

ترشيحاتنا

نيران صديقة.. مقتل شاب بطلقات نارية على يد ابن عمه بقنا

تصل لـ5 ملايين جنيه غرامة.. عقوبة تشغيل محطات أرصاد جوية دون ترخيص

تعرض لحادث مروري.. تفاصيل إصابة أول سفير أمريكي بالخرطوم منذ 30 عاما

أخبار الأهلي .. كولر يجهز مفاجأة | ومصطفى محمد يرفض قطبيّ الكرة

هل تجوز الصلاة بعد الاستحمام بدون وضوء؟.. شاهد رد الإفتاء

المحكمة الروسية تقضي بحبس "الجاسوس" لمدة شهرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية الجلاش بالقشطة الشهية

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين إلى قيادتى قوات المظلات والصاعقة

بسبب الرياح والأتربة.. يحظر على هؤلاء الخروج من المنزل

رفضت تجميد بويضاتي.. إطلالات أثارت الجدل لـ منة فضالي| شاهد

فيديو

احجز شقتك الآن .. أسعار وتفاصيل شقق سكن مصر

آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا

الأرصاد : رياح محملة بالرمال والأتربة وفرص لسقوط الأمطار على 6 محافظات

جنية المداح تلازمني في الحقيقة.. تصريحات صادمة للفنانة لوسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان ومعركة الوعي

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الكتيبة 101

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دولة ما بعد الستين

هالة أمين

هالة أمين تكتب: نصيحة كاثوليكية للمسلمين في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ