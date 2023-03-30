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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: نابولي لا يفكر في بيع كفاراتسخيليا إلا بـ100 مليون يورو

شوبير
شوبير

كتب الإعلامي أحمد شوبير تغريدة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب شوبير: "صحيفة ماركا: نابولي لا يفكر في بيع كفاراتسخيليا إلا بـ100 مليون يورو".

 

وعلي صعيد آخر، كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما يتردد عن وجود خطأ في عقد إعارة كريم نيدفيد لاعب الأهلي لصالح نادي فيوتشر، ورفض اللاعب العودة للأهلي عقب انتهاء فترة إعارته.


وقال شوبير خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورتس وان، إن ما يتردد عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن وجود خطأ في عقد إعارة كريم نيدفيد مع فيوتشر غير صحيح، والصحيح أن اللاعب كان معار لمدة عام واحد فقط ووسط فترة إعارته طلب الأهلي شراء محمد عبد المنعم وكان رد فعل إدارة فيوتشر أنهم يرغبوا في تجديد إعارة نيدفيد عام آخر وهذا ما حدث.

 

وتابع: الأهلي لم يرفض تجديد إعارة اللاعب عام آخر، التي ستنتهي مع نهاية هذا الموسم وسيعود اللاعب تلقائياً للأهلي دون جدال، إلا إذا وصل مجلس إدارة الفريقين لاتفاق آخر.

 

وأضاف شوبير أن، ما يتردد أن كريم نيدفيد يرفض العودة للأهلي أيضاً عار تماماً من الصحة، واللاعب ينتمي للقميص الأحمر، وانضباطه وظهوره بشكل مميز تجعل له الحق في العودة والمشاركة.

شوبير

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