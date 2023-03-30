ندوة تثقيفية عن "أثر الصيام في تعزيز السلوكيات الإيجابية" لخريجي الأزهر بالحمام

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، لقاء تثقيفي، لطالبات مدرسة "خالد بن الوليد"، الإعدادية للبنات، تحت عنوان "أثر الصيام في تعزيز السلوكيات الإيجابية"، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة المنظمة فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم.



حيث تحدثت فضيلة الشيخ عاصم حماد، مدير إدارة وعظ الحمام، وعضو المنظمة، عن فوائد الصيام للمسلم والمجتمع، لأن الصيام مدرسة في عبرها ودروسها الشرعية وخصوصا في المجال الطبي، بالنظر للفوائد الجمة التي تعود على المؤمن الصائم.

كما أوضح عضو المنظمة الأسرار العلمية والسنة النبوية للصيام، لافتا إلى أن المؤمن الذي يدرك فوائد الصيام في الدنيا والنعيم الذي ينتظره في الآخرة، فإنه بلا شك يستقبل هذا الشهر بطاقة كبيرة وحالة نفسية مطمئنة وشوق وتلهف لممارسة الصيام، مما يؤدي إلى رفع النظام المناعي لدى المؤمن وبالتالي تحقيق الاستفادة القصوى من الصيام.

وأضاف فضيلة الشيخ. مصطفى كامل، عضو منظمة خريجي الأزهر بالحمام، أن الصيام يعكس العديد من صور التعاون والتكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع الواحد، إذ إن النفس تتحرى الفضائل وتبتعد عن الخطايا، فيما يزداد شعور المسلم بأخيه وتتعدد صور التراحم بين المسلمين، لافتا إلى أهمية نعمة الأمن والأمان التي يتمتع بهما الشعب المصري.

واختتم عضو المنظمة اللقاء، بالحديث عن الآداب والأخلاق التي ينبغي على المؤمن أن يتحراها في رمضان طلب للمغفرة والرحمة وصقلا للسلوكات المحمودة التي ترتقي من خلالها النفس الإنسانية إلى معارج الخير والتهذيب وطهارة القلوب.