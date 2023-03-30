بعد إقالته.. وساطة لاعتذار وزير الجيش الإسرائيلي عن تصريحاته بشأن الإصلاح القضائي

كشفت قناة كان العبرية، اليوم الخميس، أن وزير الجيش الإسرائيلي المُقال يوآف حالانت، سيعتذر لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن تصريحات وزير الجيش المضادة لقانون الإصلاح القضائي الذي تروج له الحكومة.

وبحسب القناة العبرية فإن رئيس حزب شاس أرييه درعي، واصل محاولاته للوصول إلى حل وسط بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الجيش المفصول يوآف جالانت، والذي بموجبه يعتذر الأخير عن توقيت تصريحه لوسائل الإعلام، والذي جاء فيه وطالب بوقف تشريع الإصلاح القانوني لما يمثله من خطر على أمن الدولة.

وأشارت القناة العبرية إلى أنه في ختام المناقشات بشأن القضية أعطى جالانت الضوء الأخضر لرئيس شاس للمضي قدما لكتابة بنص رسالة الاعتذار التي سينشرها والتي ستتضمن اعتذارا عن التوقيت فقط.

وفي وقت سابق، التقى وزير الاقتصاد نير بركات برئيس الوزراء نتنياهو، الذي ناقش مع كبار مسؤولي الليكود قبل تعيين وزير جيش جديد. ورد اسم بركات كأحد المرشحين لهذا المنصب. ومع ذلك، في نهاية المحادثة، لم يكن هناك استنتاج نهائي بشأن الملف المنصب.