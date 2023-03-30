عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كيف أدرك أن هذه الضرورة تسوغ لي الإفطار في رمضان؟ المفتي يجيب

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

أكد الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن كل إنسان مكلف حسيب نفسه في ذلك، وهو أمين على دينه وضميره في معرفة مدى انطباق الرخصة عليه وتقدير الضرورة التي تسوغ له الإفطار.

الضرورة التي تسوغ الإفطار

جاء ذلك خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج “كل يوم فتوى” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي عُرض على فضائية صدى البلد اليوم، في معرض رده على سؤال يستفسر عن "مبطلات الصوم".

وقال المفتي: إن مَن أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا عالمًا بوجوب الصوم عليه من غير عذرٍ ولا ضرورةٍ من سفرٍ أو مرضٍ أو نحوهما، فقد ظلم نفسَهَ باقترافِ كبيرة من كبائر الذنوب، والواجب عليه في هذه الحالة أن يتوب إلى اللهِ تعالى منها بالاستغفار والندم، مع وجوب قضاء الصوم. 

البحوث الفلكية تكشف موعد عيد الفطر المبارك

هل يجوز وضع زكاة الفطر في صندوق المسجد؟.. اعرف الرأي الشرعي

وأوضح أنه إذا جامع المسلم الصائم زوجته في نهار رمضان بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة؛ لما ورد أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لَهُ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مِكْيَالٌ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا»، قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا -طَرَفَيْهَا- أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَضَحِكَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ«. 

وفي رده على سؤال عن حكم إفطار الطلاب الذي يؤثر الصيام على تحصيلهم وتركيزهم قال مفتي الجمهورية: يجوز للطلاب المكلفين الإفطارُ في شهر رمضان، إذا كانوا يتضررون بالصوم فيه ضررًا شديدًا جدًّا، أو يغلب على ظنهم ذلك؛ بالرسوب أو ضعف المستوى الدراسي، ولم يكن لهم بد من الاستمرار في الدراسة أو المذاكرة أو أداء الامتحان في رمضان؛ بحيث لو استمروا صائمين مع ذلك لضعفوا عن مذاكرتهم وأداء امتحاناتهم التي لا بد لهم منها، فيجوز لهم الفطر في الأيام التي يحتاجون فيها إلى المذاكرة أو أداء الامتحانات احتياجًا لا بد منه، وعليهم قضاء ما أفطروه بعد رمضان عند زوال العذر، بحيث ينوون الصيام ولا يفطرون إلا إذا وقع الضرر الذي يمنع من التحصيل أو الامتحان كالإغماء مثلًا أو غيره. 

واختتم مفتي الجمهورية حواره بقوله: إن.

الافطار مفتى الجمهورية الإفتاء الضرورة التي تسوغ له الإفطار الضرورة التي تسوغ الإفطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد عودة شهادات الـ 18%.. ما أعلى شهادة ادخار في مصر حاليا؟

130 قرشا.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

54 جنيهًا مرة واحدة.. سر تراجع أسعار الدواجن والبانيه

رياح محملة بالرمال وسقوط أمطار| تفاصيل حالة الطقس اليوم.. والأرصاد تحذر هؤلاء

بديل القمح الروسي والأوكراني وتزرعه مصر|هل ينقذ «الدخن» العالم من أزمة الغذاء؟

قرار عاجل من النيابة في جريمة تشويه وجه ملكة جمال النيل بـ 25 غرزة بالوراق

تراجع مرتين.. مفاجأة بشأن تعاقد الزمالك مع خليفة فيريرا

7 أنواع من الدعم.. هدايا الحكومة للمواطنين بالموازنة الجديدة| التموين والبنزين أبرزها

موضوعات متعلقة

أذكار المساء .. رددها الآن تفوز بـ 22 منحة إلهية

حكم إخراج الزكاة قبل موعدها.. وهل يجوز لأكثر من عام؟ المفتي يجيب

السن المناسب لصيام الأطفال .. أمين الفتوى يكشف عنه

وكيل الأزهر الأسبق: العمل المشترك بين أتباع الأديان يقره القرآن ومعاملات رسوله

صلاتك وسلوكك.. مفتي الجمهورية يحذر المصليين من هذه العادات

مفتي الجمهورية: الشريعة راعت فطرة الإنسان وأصل خلقته بلا نفور أو إعراض

أفضل ما تطمئن به القلوب .. ردد هذه الكلمات صباحا ومساءً

لماذا نرتكب المعاصي مع تصفيد الشياطين في رمضان؟ الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

استفزاز للصين.. تصريحات مفاجئة لرئيسة تايوان بشأن التعاون مع الولايات المتحدة

شوقي علام: جميع مصارف الزكاة تسعى للارتقاء بالإنسان ليعيش حياة كريمة

رسميا .. الزمالك يعلن قائمة مباراته أمام المريخ السوداني غدا

أحمد مجاهد: أتمسك بتواجد حكام مصريين في مواجهات الأهلي والزمالك

موجة غضب.. محاكمة ثلاثة أشخاص بالبحرين بتهمة "إهانة الأنبياء”

بسبب مشهد.. مسلسل رمضاني يفجر موجة غضب في ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملخص أحداث الحلقة 7 من مسلسلات رمضان | سخية تنتقم من منصور .. ومشاهد مشوّقة بـ سوق الكانتو

5 أشياء أوعى تعملها بعد الإفطار

خطأ شائع فى عمل الشاي يسبب السرطان وأمراض خطيرة

طريقة عمل صينية الجلاش بالقشطة الشهية

فيديو

اللي هتجوزه لازم جيبه يكون مليان.. منة فضالي تكشف أسرارا لأول مرة

احجز شقتك الآن .. أسعار وتفاصيل وحدات سكن مصر

آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا

الأرصاد : رياح محملة بالرمال والأتربة وفرص لسقوط الأمطار على 6 محافظات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لا أحد يريد الحرب

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: الأزهر منارة الوسطية في العالم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أفضل الأعمال في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ