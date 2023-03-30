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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التيار الاصلاحى الحر يدعو العرب والعالم لحل القضية الفلسطينية ومعاقبة إسرائيل

صدى البلد

دعا التيار الاصلاحى الحر المكون من احزاب الجيل والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومى فى بيان أصدره اليوم بمناسبة الذكرى الـ47 ليوم الأرض كل من  المجتمع الدولى والعربى بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 67 كما دعا البيان إلى معاقبة إسرائيل على جرائمها الوحشية ضد شعبنا الفلسطينى ووقف سرقة الأراضى الفلسطينية ..

وأكد المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر فى بيانه اليوم على موقفه الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .. مضيفاً «التيار الاصلاحى الحر» أن إحياء ذكرى يوم الأرض الفلسطيني هذا العام، يأتى وحكومة التطرف الإسرائيلي بقيادة النتن ياهو ، تمارس سياسة الفصل العنصرى  والتصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة منذ توليها  الحكم مع مطلع العام الجاري 2023م، وقيامها بفرض خطة جديدة بمزيدٍ من سياسة التهجير القسري كعقاب للفلسطينيين، وتسريع وتيرة بناء المستوطنات غير القانونية وسرقة المزيد من الأراضي في الضفة الغربية والقدس، وسط صمت غبى مقبول من المجتمع الدولى مما شجعها على ارتكاب الكثير من الاقتحامات المتكررة على المسجد الأقصى المبارك ،الذى تصاعدت في شهر رمضان الكريم في استفزاز لمشاعر الفلسطينيين والمسلمين  يهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط

ودعا المجلس الرئاسى  للتيار الاصلاحى الحر كل من المجتمع الدولى والمجتمع العربى وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارته بشأن القضية الفلسطين و إعتماد حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية ووضع جرائم قوات الإحتلال الإسرائيلي الوحشية وعدم تنفيذ قراراته على البند السابع من ميثاقه وتنفيذها بالقوة مؤكداً ضرورة التحرك الجاد من المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال، و توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني ، ووقف كافة الإنتهاكات والإجراءات الاستفزازية الأحادية الجانب التى تقوم بها سلطة الاحتلال، ووقف الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك، والسياسة الاسرائيلية لتهويد القدس الشرقية وكذلك وقف إقتحامات المدن الفلسطينية وبناء المستوطنات الإسرائيلية .

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