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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل .. مساع لـ ضم جانتس لائتلاف نتنياهو الحكومي

إسرائيل.. مساع لضم
إسرائيل.. مساع لضم جانتس لائتلاف نتنياهو الحكومي

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن مساع يجريها أعضاء بالائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لضم زعيم "المعسكر الرسمي" بيني جانتس، للحكومة الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان"، إن "عضو الكنيست عن حزب يهوديت هتوراة موشيه غافني، نقل رسالة إلى غانتس مفادها بأنه يود أن يراه وحزبه ينضمون للائتلاف الحكومي؛ وذلك من أجل خلق بعض التوازن".


وأضافت أن "الرسالة نُقلت إلى جانتس خلال اللقاءات التي تجري الآن تحت رعاية الرئيس يتسحاق هرتسوغ، من أجل التوصل إلى تفاهم بين الائتلاف الحكومي والمعارضة الإسرائيلية حول خطة إصلاح القضاء".

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة، قولها، إن "الرسالة تأتي في إطار دعوات سابقة تلقاها جانتس ورفاقه في حزب المعسكر الرسمي من قبل أقطاب الائتلاف الحكومي الذين يفحصون إمكانية انضمامه للحكومة الحالية بقيادة نتنياهو".

وأشارت المصادر إلى أن "رد جانتس كان سلبياً في الوقت الحالي، لكن من المرجح أن ينتظر الائتلاف تغير هذا الموقف لاحقاً"، وفق القناة العبرية.

وتعليقاً على ذلك، قال مكتب جانتس، إن "رئيس المعسكر الرسمي يحافظ على اتصالات مع العديد من أعضاء الكنيست بالائتلاف والمعارضة، من أجل وقف التهديد بانقلاب سلطوي واقتتال الأشقاء بالمجتمع الإسرائيلي، ولن يتم مناقشة محتوى لقاءات جانتس خارج هذا الإطار".

وكان جانتس عضواً في الحكومة الخامسة التي شكلها نتنياهو عام 2020، إلا أنه جرى حلها بعد فترة وجيزة، فيما رفض زعيم "المعسكر الرسمي" الانضمام لحكومة نتنياهو الحالية خلال المفاوضات التي جرت لتشكيلها.

يذكر أن جانتس قدم مواقف يمكن اعتبارها الأكثر ليونة بين قادة المعارضة الإسرائيلية، بشأن المفاوضات مع الائتلاف الحكومي حول خطة إصلاح القضاء، وكان أول المرحبين بقرار نتنياهو بتجميد الخطة، وأجرى اتصالاً به بعد وقت قصير من إعلان القرار.

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