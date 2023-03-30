بفستان مجسم.. شمس الكويتية تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة



نشرت الفنانة شمس الكويتية صورًا جديدة لمتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وجذابة .



وتألقت شمس الكويتية وهي ترتدي فستان مجسم بارضية سوداء منقط بالابيص وبتصميم مميز للغاية من الخضر والبطن ، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، وتركت خصلات شعرها على وجهها منسدلة بتسريحة إنسابية ناعمة.





تشارك شمس الكويتية فى مسلسل "سره الباتع" وهو دراما عصریة تاریخیة تدور أحداثها بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر فى العام 1798، ويشارك فى بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال.



بطولة أحمد فهمى وريم مصطفى وأحمد السعدنى وحنان مطاوع ريم مصطفى، حسين فهمي، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، أحمد وفيق .



وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا هالة صدقى، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.



ومن النجوم العرب المشاركين في المسلسل، الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الإتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسى، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك، وقصة يوسف إدريس وإخراج خالد يوسف.