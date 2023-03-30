مدحت العدل: المصري ولد فنانا بالفطرة.. ومصر ثاني دولة في العالم تدخلها السينما

قال الكاتب والسيناريست مدحت العدل، إنه من مواليد مدينة المنصورة في مصر، وهي مدينة كوزموبوليتانية، ثم انتقل إلى حي شبرا بالقاهرة، وهو حي كوزموبوليتاني أيضا، وهذا ما زرع فيه ثقافة تقبل الآخر وحب كل الناس وكل الأديان.



وأضاف مدحت العدل خلال استضافته في برنامج "عاصمة الفنون" مع الإعلامية هدى كمال، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إن ثقافة تقبل الآخر التي غرست فيه ترجمها إلى واقع، وأبرز دليل على ذلك الأغنية التي كتبها للفنانة المغربية سميرة سعيد في افتتاح الدورة الأفريقية وتقول كلماتها "رغم اختلاف اللسان وإن البشر ألوان متفرقين في النوايا والشكل والأديان لكن إلهنا واحد رب البشر واحد بالحب جمعنا وكلنا إنسان"، مضيفا "هذا هو مدحت العدل الذي صنعته شبرا".

وتابع أن الفن المصري هو الحضارة الأولى في العالم، ويشهد على ذلك رسومات المعابد والأغاني والأهازيج، والمصري هو فنان بالفطرة، وهذه ليست شيفونية مني، ولكن التاريخ هو من يقول ذلك.

مصر عليها مسؤولية تاريخية

وأكد على أن مصر عليها مسؤولية تاريخية بحكم الإرث الثقافي والتأثير، فهي ثاني دولة في العالم تدخلها السينما بعد فرنسا، ولم تفرق مصر بين أي عربي على أرضها، وهو ذاته إحساس المصريين نحو العرب وإحساس العرب تجاه مصر والمصريين، وهوليوود الشرق ليست كلمة مجازية، فبطل مسلسلي حارة اليهود هو الفنان إياد نصار الأردني، وبطلة فيلم أحلى الأوقات هي الفنانة هند صبري التونسية، قدرنا كمصريين أن نكون الأسبق والأقدم في الفن.