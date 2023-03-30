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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليست حليفًا ولن تكون.. إعلان صادم من أمريكا بشأن الهند

أمريكا والهند
أمريكا والهند

قال كورت كامبل، منسق سياسة الإدارة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إن الهند ليست حليفًا للولايات المتحدة ولن تكون كذلك أبدًا، لكن البلدين سيتعاونان بشكل وثيق.

 

وقال كامبل: “الهند قوة عظمى، الهند ليست حليفًا للولايات المتحدة ولن تكون أبدًا، ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أننا لن نكون شركاء مقربين ونشارك مقاربات لأشياء كثيرة”.

أمريكا: ترؤس روسيا لمجلس الأمن الدولي الدورة المقبلة خبر غير سار

إعلان عاجل من أمريكا بشأن نقل موسكو أسلحة نووية لـ بيلاروس واستخدامها بأوكرانيا

وفي يناير، أعلنت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، عزمها تشجيع الهند على الحد من مشتريات الأسلحة الروسية في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

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