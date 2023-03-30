ليست حليفًا ولن تكون.. إعلان صادم من أمريكا بشأن الهند

قال كورت كامبل، منسق سياسة الإدارة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، إن الهند ليست حليفًا للولايات المتحدة ولن تكون كذلك أبدًا، لكن البلدين سيتعاونان بشكل وثيق.

وقال كامبل: “الهند قوة عظمى، الهند ليست حليفًا للولايات المتحدة ولن تكون أبدًا، ومع ذلك، فإن هذا لا يعني أننا لن نكون شركاء مقربين ونشارك مقاربات لأشياء كثيرة”.

وفي يناير، أعلنت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، عزمها تشجيع الهند على الحد من مشتريات الأسلحة الروسية في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.