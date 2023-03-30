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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

صدى البلد

عبر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن ثقته الكبيرة في لاعبي فريقه وجهازهم الفني في لقاء الهلال السوداني الشقيق يوم السبت في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.


وقال الخطيب إن لاعبي الأهلي يمتلكون من الكفاءة والخبرة ما يستطيعون به التعامل في مثل هذه المباريات، شريطة التركيز وعدم الاستعجال والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، وهم قادرون بإذن الله على تحقيق النتيجة التي تسعد جماهير الأهلي الوفية، والتي يقع عليها عبء كبير، وأنه واثق في مساندتها للاعبيها من البداية للنهاية حتى يتحقق الهدف المنشود.


ووجه محمود الخطيب، رئيس النادي، الشكر الخالص لكل من سأل عنه وحاول الاطمئنان عليه، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية، وقال إنه ممتن لهذه المشاعر النبيلة والتي تعكس المعدن الأصيل لكل أبناء وطنه الذي يعتز دومًا بتقديرهم وحبهم.

 وتمنى أن يكون قدم لبلاده وناديه طوال مشواره الرياضي ما يستحق عليه كل هذا الثناء، الذي يضاعف من رغبته اليومية في تقديم المزيد من الجهد وفاءً لبلده وناديه وجماهيره، التي طوقت عنقه بكل هذا الحب، وهي النعمة التي يحمد الله عليها. 

وطمأن رئيس النادي الجميع على صحته، مؤكدًا أنه بدأ يتعافى تدريجيًّا بفضل الله سبحانه وتعالى ودعوات المحبين في هذا الشهر الكريم، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية بالخير والسلام. 
 

محمود الخطيب بدوري أبطال أفريقيا لاعبي الأهلي الكفاءة والخبرة الهلال السوداني

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