جراحة ناجحة بمستشفى بئر العبد لسيدة تعانى من خشونة شديدة بين الفقرات

أجرى فريق أطباء بمستشفى بئر العبد التخصصى محافظة شمال سيناء، عملية جراحية ناجحة لسيدة تعانى من خشونة شديدة بين الفقرات وضيق شديد بالقناة العصبية متعدد المستويات.. حيث تم إجراء جراحة لمريضة عمرها ٤٠عاما كانت تعانى من آلام شديدة وعرق نسا بالساق اليسرى تمنعها من المشى وممارسة حياتها اليومية بشكل طبيعى، وكانت لا تستجيب للعلاج.

وقد أظهر الرنين المغناطيسى وجود انزلاق غضروفى ما بين الفقرات الخامسة القطنية والعجزية الأولى واختناق بجذور أعصاب الساق اليسرى، وقد تم تجهيز المريض ودخول العمليات لإجراء جراحة لاستئصال الغضروف وتسليك جذور الأعصاب، وذلك من خلال جرح صغير بالظهر لا يتعدى الـ٣ سنتيمترات.

استئصال الغضروف :

وقد تمكن الفريق الطبي من استئصال الغضروف وتسليك الأعصاب من جرح صغير بالجلد وفتحة صغيرة بالقناة الشوكية العظيمة دون التأثير على استقرار وثبات الفقرات ودون تثبيت شرايح ومسامير معدنية في الفقرات.

وفد أصبحت المريضة بعد الجراحة فى حالة صحية جيدة للغاية، وفى كامل درجة الوعى وقوة الحركة، وتحسن فورى بشكل ملحوظ بعد الجراحة.. حيث تحركت من السرير فى اليوم التالى للعملية مباشرة وخرجت من المستشفى.

وضم الفريق الطبي كل من : الدكتور محمود محمد متولى مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق بمساعدة الدكتور محمود الوكيل مدرس التخدير بالقصر العينى جامعة القاهرة.