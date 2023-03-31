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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

شعائر صلاة التراويح من مساجد البرازيل والكونغو وأستراليا وباكستان.. فيديو

صلاة التراويح
صلاة التراويح

أذاعت قناة الناس تحت "سفراء دولة التلاوة"، لقطات من إقامة شعائر الصلاة في عدد من دول العالم المختلفة، بأصوات القراء والأئمة المبتعثين من قبل وزارة الأوقاف إلى دول العالم المختلفة لإحياء الليالى الرمضانية وإقامة الصلاة وتعليم سكان هذه الدول تعاليم الدين الوسطى.

 

ونقلت قناة الناس، شعائر الصلاة، بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، منهم القراء الشيخ خالد رجب عبد اللطيف، ساو باولو- البرازيل، والشيخ محمد منجود الشرقاوي - فوز دو إيغواسو – البرازيل، والشيخ شريف عامر عبد الفتاح برازفيل – الكونغو، محمود كمال النجار حافظ آباد- باكستان، والشيخ أيمن حجازي باراماتا- أستراليا.

 

تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، تنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار "سفراء دولة التلاوة" من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

 

 

 

 

 

 

 



 



 

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