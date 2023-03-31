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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للعام السادس.. شباب الطور في خدمة مائدة بيت العيلة لإفطار الصائمين

علي المائدة
علي المائدة

يتطوع عشرات الشباب من طور سيناء سنويا لخدمة مائدة "بيت العيلة" لإفطار الصائمين ويعملون مثل خلية نحل في إعداد مئات الوجبات لإفطار الصائمين والمسافرين وعابري السبيل على مدار 6 سنوات علي التوالي، ويدعمهم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بالمواد التموينية واللحوم، ويزور المحافظ مائدة مرة خلال شهر رمضان ويتناول الإفطار مع الصائمين من أهالي طور سيناء.

رصدت كاميرا "صدى البلد" في زيارة لمطبخ بيت العيلة، قيام عشرات الشباب بخدمة مائدة إفطار الصائمين بطور سيناء، حيث يتجمعون يوميا في مطبخ تبرع به أحد ملاك المطاعم ليكون في خدمة الصائمين.

قال إسلام النجار منسق  مائدة "بيت العيلة" لإفطار الصائمين بطور سيناء، إنه للسنة السادسة علي التوالي تستمر المائدة في تجهيز وجبات افطار الصائمين بفضل أهالي طور سيناء الداعمين بهذه الوجبات وتبرعات الأهالي في صناديق الخير، قاصدين بهذا العمل الخالص وجه الله.

وأضاف النجار أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب حرص علي دعم المائدة وتحسين وجودة الوجبات المقدمة للصائمين مع تقديم وجبات سحور أيضا، علاوة علي حضوره وتناول الإفطار بين الصائمين في الأيام الأولي من  رمضان.

 

 

 

 

شباب المائدة

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مائدة السلاب٨

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شباب طو رسيناء يتطوعون مائدة افطار الصائمين

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