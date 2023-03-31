اختبارات نهائية للمعينين الجُدد بمعهد العريش الجمركي



أدى المعينون الجُدد بمصلحة الجمارك المصرية الاختبارات النهائية بمعهد العريش الجمركي بالإدارة المركزية لجمارك سيناء، تحت قيادة سلمي سالمان، رئيس الادارة المركزية لجمارك سيناء.

وقال فالح جودة مدير إدارة الشئون الاداريه والقائم بأعمال مدير اداره المعهد الجمركي بالعريش.، أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود المصلحة لتحسين جودة الخدمات الجمركية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المصري.

تعزز قدرتها :

وأكد على أن هذه الخطوة تعزز قدراتها الجمركية، حيث تعمل مصلحة الجمارك المصرية على إعداد كوادر جمركية جديدة ومميزة، تنفيذاً لتعليمات الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وتوجيهات العميد محمد رشوان، رئيس قطاع الموارد البشرية وبناء القدرات.

وتهدف الإدارة المركزية لجمارك سيناء إلى تهيئة المناخ أمام المعينين الجُدد لاكتساب خبرات ومهارات العمل فيما هو قادم، في مختلف الإدارات التخصصية بما يفيد دولاب العمل .