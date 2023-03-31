طيران الإمارات تدرب 24 ألف من موظفيها على التعامل مع أصحاب الهمم

نفذت طيران الإمارات تدريباً متخصصاً لطاقم الطائرة والموظفين الأرضيين لتعزيز الخدمات المقدّمة لأصحاب الهمم، بمن فيهم المصابون بمتلازمة التوحّد، وذلك بالتعاون مع مطار دبي الدولي. وتضمّن التدريب خطة سفر لضمان راحة الركاب قبيل الرحلة أثناء انتقالهم داخل المطار وعلى متن الطائرة.

وأكمل أكثر من 24 ألفاً من طاقم الطائرة والموظفين الأرضيين حول العالم دورة طيران الإمارات التدريبية "مقدمة في التوحد والإعاقات الخفية". وتغطي الدورة ، التي أطلقت عبر الإنترنت لأول مرة في عام 2022، مجموعة من المواضيع، تشمل السياسة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة لأصحاب الهمم، والتعريف بالتوحد، والنصائح العملية حول كيفية مساعدة الركاب ذوي الإعاقات الخفية، والاستجابة بتعاطف، ومعلومات حول أنظمة الدعم الرسمية لمساعدة الركاب في المطار.

ويُصنف طيف التوحد على أنه إعاقة خفية، وهو اضطراب عصبي وتنموي يؤثر على كيفية تفاعل الناس مع الآخرين والتواصل والتعلم والتصرف. ويُعرف باسم اضطراب الطيف لأن هناك اختلافات واسعة في أنواع وشدة الأعراض التي يعاني منها الأشخاص، ومجموعة من الاحتياجات الحسية. وقد تبدو تجربة المطار والطائرة لبعض المسافرين صاخبة جداً أو مشوقة جداً أو غير مألوفة جداً أو متعبة للغاية. وهذه بعض المجالات التي تسعى طيران الإمارات جاهدة من خلالها لتسهيل تجارب سفر إيجابية ومدروسة للعملاء المصابين بالتوحد.

وتعاونت طيران الإمارات مع مطار دبي الدولي على أداة تخطيط شاملة لما قبل سفر ذوي الإعاقات الخفية. يوفر دليل أصدقاء التوحد الذي أعده مطار دبي الدولي شرحا تفصيلياً ومصوراً لكل واحدة من مراحل الرحلة عبر المطار وحتى الصعود إلى الطائرة، وتفاصيل الخدمات المتاحة.

قد يفضل بعض الركاب وجبة خاصة على متن الطائرة إذا كانت لديهم حاجة حسية. تتوفر خيارات لطلب وجبات خالية من الغلوتين ووجبات خفيفة ووجبات نباتية ووجبات لمرضى السكري. ويمكن للعائلات المسافرة برفقة مصاب بالتوحد طلب وجبة خاصة مسبقاً بالاتصال مع مركز خدمة الإمارات.

ويحصل أصحاب الهمم على مواقف مجانية للسيارات في جميع مباني الركاب بمطار دبي الدولي لمدة ساعتين.

يضع موظفو طيران الإمارات الذين تم تدريبهم بشكل خاص دبوس أو شارة عباد الشمس، هو رمز معترف به عالمياً للإعاقات الخفية. بحيث يمكن للمسافرين ذوي الإعاقات الخفية التعرف عليهم بسهولة. يُنصح الراكب بإعلان إعاقته الخفية لهؤلاء الموظفين وتسلم شارة عباد الشمس وارتدائها، ليحصل والمرافقين على أولوية خاصة طوال تجربة سفرهم. هناك العديد من النقاط الواضحة بسهولة مع ظهور عباد الشمس على الشاشات الرقمية، حيث يمكن منها استلام الشارات.

يضمن المسار الصديق للتوحد في مطار دبي الدولي لأصحاب الهمم التنقل عبر المطار بهدوء وسرعة، مع عدد قليل جداً من الركاب الآخرين. ويشمل ذلك أولوية إنهاء إجراءات السفر ومراقبة الجوازات والأمن والجمارك. وهناك علامات أرضية واضحة تحدد المسار.

وتواصل طيران الإمارات تعاونها مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك مطارات دبي وجمارك دبي وشرطة دبي ومركز دبي للتوحد لتحسين تجربة السفر للمسافرين ذوي الإعاقات الخفية، وهي ملتزمة بالعمل للمساعدة في خلق عالم يشعر فيه الأفراد المختلفون بالقبول والراحة والتمكين.