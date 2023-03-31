بحضور الوزراء والفنانين.. مايا مرسي تشهد افتتاح مستشفى بهية الشيخ زايد

شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، مساء أمس، افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى بهية الشيخ زايد، بحضور الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، السفيرة نبيلة مكرم رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سابقا، والعديد من الشخصيات العامة.

وخلال كلمتها توجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لإطلاقه مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي بجميع محافظات الجمهورية بالمجان، وتهدف الى العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتي للمنتفعات، مؤكدة أنه تم فحص ٢٣ مليون سيدة بالمبادرة كما أدت المبادرة إلى انخفاض نسبة الوصول إلى المرحلة الثالثة والرابعة من الأورام.

كما توجهت بخالص الشكر والتقدير إلى جميع القائمين على العمل بمستشفى بهية وكل الشركاء وأعضاء مجلس الإدارة والأطقم الطبية والهندسية والعمالة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالإنجاز الذى حدث بالإنتهاء من بناء المرحلة الأولى خلال فترة قصيرة مدتها 1000 يوم، مؤكدة أن بهية مستعدة من الآن لإستقبال 1000 سيدة في اليوم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المجلس مستمر فى دعمه لبهية لإفتتاح المرحلة الثانية خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٣، وهو شهر رفع الوعى بسرطان الثدي.



وقامت رئيسة المجلس بجولة تفقدية بالمستشفى، معربة عن إنبهارها وسعادتها بكل ما تم تحقيقه حتى الآن بمسيرة الحلم الكبير لبناء الكثير من المراحل ببهية لاستقبال وفحص أكبر عدد من السيدات.

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