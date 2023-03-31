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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين يحذر من إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا

الكرملين يحذر من
الكرملين يحذر من إرسال "قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا

حذر المتحدث باسم الكرميلن ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، من الفكرة التي نوقشت في الاتحاد الأوروبي حول إرسال "قوات حفظ سلام" إلى أوكرانيا.

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وقال بيسكوف للصحفيين: "إذا تم أخذ مثل هذه الفكرة على محمل الجد، فهي خطيرة للغاية".

 

وأضاف المتحدث باسم الكرملين محذرا: "هذا أمر مهم يجب الانتباه إليه.. إذا كنا نتحدث عن نوع من الانزلاقات الخطيرة، فمن المحتمل أن تكون هذه الفكرة هي البداية".

 

ولفت بيسكوف الانتباه إلى أن "مثل هذه القوات تستخدم بموافقة كلا الجانبين كقاعدة عامة" على حد قوله، وكرر: "في غير هذه الحالة، من المحتمل أن يكون موضوعا خطيرا للغاية".

أمر محفوف بصدام مباشر مع روسيا

وسبق أن أعرب فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري عن رأي مفاده أن "خطر نشوب حرب عالمية جديدة حقيقي تماما وليس نوعا من المبالغة"، مضيفا: "يواصل الاتحاد الأوروبي الحديث عن إرسال نوع من قوات حفظ السلام إلى أوكرانيا.. هذا أمر محفوف بصدام مباشر مع روسيا".

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