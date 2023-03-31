منة فضالي تخطف الأنظار بإطلالة مبهجة.. وإيمان العاصي تغازلها

نشرت الفنانة منة فضالي، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت منة فضالي مرتدية بلوزة بألوان مبهجة، وعلقت الفنانة إيمان العاصي علي ظهور منة فضالي كاتبة: “ايه يا كيم كاربشين السيدة الحلاوة دي”.

وحلت الفنانة منه فضالي ضيفة في "برنامج VIP"، تقديم "الإعلامية أميرة بدر"، المذاع عبر "فضائية هي"، وتحدثت عن علاقتها بوالدها وعلاقتها العاطفية وحب عمرها.

وقالت الفنانة منه فضالي عن علاقتها بوالدها في الماضي كانت مبنية على الكره بسبب أنه غير موجود بـ إرادته.

وتابعت منه فضالي خلال لقائها مع برنامج “VIP” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة “هي” فكرة انه رافض يكون متواجد كانت مرهقة نفسيا وذلك علمها أن تكون قوية ولا تعتمد على أحد وكانت دائما تبحث عن الارتباط برجالة أكبر منها في السن لتعويض غياب والدها وهذا كان يسبب لها أزمة، قائلة: "كنت برتبط وأنا صغيرة بناس أكبر مني في السن وممكن الفرق يوصل لـ 30 عاما".

واختتمت منه فضالي ان علاقتها بعائلة والدها جيدة ويتواصلوا معها دائما، قائلة: “أنا بحب عمتي جدا وقريبة مني"، ولديها اثنين أخوة من والدها احدهما يعيش في أوروبا "بيلعب مزيكا"، والآخر "بيلعب كرة سلة وتنس".