شروط الترشح لـ عضوية مجلس إدارة الغرف الصناعية

حدد قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، عدة شروط لتولى منصب عضوية مجلس إدارة الغرف الصناعية شرط أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية .

فى هذا الصدد ، نصت المادة 18 من القانون على أنه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة، ما يأتى:

1 - أن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل.

2 - أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

ويشترط أن تتوافر فى أعضاء مجلس إدارة الغرفة المعينين ذات الشروط المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، ويترتب على فقد عضو مجلس الإدارة شرط التمتع بحقوقه المدنية والسياسية أثناء فترة عضويته خلو مقعده من مجلس الإدارة بقوة القانون اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائى الذى ترتب عليه الفقد.

وطبقا للقانون ، يتولى الاتحاد اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف الصناعية، وعلى طالب الترشح أن يقدم إلى الاتحاد رفق طلب ترشحه جميع المستندات الم بينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يرفق بطلبه ما يفيد سداد رسم ترشح مقداره ألف جنيه يخصص لتغطية نفقات العملية الانتخابية، تئول قيمته إلى الاتحاد .