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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

المؤتمر: مصر تعبر نحو مرحلة فارقة من عمرها السياسي

رضا فرحات ، نائب
رضا فرحات ، نائب رئيس حزب المؤتمر

أشاد اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر بالنداء الذي وجهه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني لكل الأحزاب والكيانات السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والتيارات الشبابية والرموز الفكرية والثقافية والقيادات الطبيعية للمشاركة في الحوار الوطني وهو ما يؤكد حرص القيادة السياسية علي نجاحه والخروج بنتائج وتوصيات وقرارات تلبي كافة طموحات المواطنين من خلال الدعوة الغير مسبوقة للجميع للجلوس على طاولة الحوار وتقديم كافة المقترحات الخاصة بهم وهو ما يساهم في تحقيق حالة من التوافق في الرؤى . 

 

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن مصر تعبر نحو مرحلة فارقة من عمرها السياسي لا استثناء ولا إقصاء فيها لأحد، ودعوة مجلس أمناء الحوار الوطني لمشاركة الجميع يؤكد أن مصر تفتح ذراعيها للجميع للجلوس على طاولة الحوار، لبناء جبهة داخلية قوية تستطيع التصدي للتحديات الإقليمية والدولية وأن الخلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، لافتا إلي أن الحوار الوطني هو نقطة بداية حقيقية لبناء حياة حزبية وديمقراطية قوية تقوم على التعددية السياسية . 

 

وتابع فرحات: الاستعانة بأصحاب الخبرات والأكاديميين والاستماع لجميع الكيانات السياسية والأحزاب والمجتمع الأهلي وغيرها لوضع مقترحات غير تقليدية وخارج الصندوق، يؤكد جدية الدولة في إنجاح الحوار الوطني، لافتا إلى أن نتائج وتوصيات الحوار الوطني يجب أن تكون ملزمة وتنفذ بشكل سريع وهو الامر الذي سيؤدي الي تحقيق الاستقرار المأمول وزيادة فرص توفيرمناخ مناسب للتنمية وجذب الاستثمارات، وعودة الصناعات الوطنية، وتقليل مساحة الاستيراد لصالح الصناعة الوطنية، والقدرة على الإنتاج والمنافسة العالمية، عبر المساهمة في تطويرالتعليم وجعل مخرجاته مناسبة للأسواق داخليا وخارجيا وكذلك توسيع الرقعة الزراعية،وتطوير البحوث في مجال المزروعات حفاظًا على المياه والتقليل من الهدر، وتوفير السلع الأساسية والغذاء دون الاعتماد على الخارج لتجنب أي أزمات دولية متوقعة . 

رضا فرحات المؤتمر ضياء رشوان مجلس أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني

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