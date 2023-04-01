البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية غدا

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عقد جلسته العامة بعد غد الأحد الموافق 2 إبريل.

حيث يستعد المجلس لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما له أثر سلبي على الاقتصاد، حيث يستهدف مشروع القانون حوكمة البنية المؤسسية، وتهيئـة البيئـة التشريعية المواتية لتقديم خدمات الأرصاد الجويـة، بمـا يرتـق بجودتهـا، ويشجع حركـة البحـث العلمي فيهـا، ويكفـل تمويلهـا ذاتيـاً، كما يهدف إلى أطر التعامل في خدمات الأرصاد الجوية وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، جلسته العامة السابقة ، بعد مناقشة عددا من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التعليم العالي.