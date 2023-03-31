59 مليار جنيه حجم السيولة المتداولة بالبورصة خلال مارس

ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 59.3 مليار جنيه خلال شهر مارس، في حين بلغت كمية التداول نحو 10.750 مليار ورقة منفذة على 1.425 مليون عملية.

جاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 55.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 9.690 مليار ورقة منفذة على 1.363 مليون عملية خلال شهر فبراير الماضي، واستحوذت الأسهم على 68.38% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 31.62%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 35 مليار جنيه خلال جلسات شهر مارس، ليغلق عند مستوى 1.049 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%.

سجلت البورصة المصرية أداء سلبيا خلال تعاملات شهر مارس حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 16418.53 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 6.96% ليغلق عند مستوى 2807.10 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 5.85% ليغلق عند مستوى 4232.39 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 3.30% ليغلق عند مستوى 19546.45 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.45% ليغلق عند مستوى 3353.68 نقطة.