فتاوى الصيام| حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان.. هل يقبل صيام غير المحجبة وتاركة الصلاة؟.. ولماذا تكثر الذنوب رغم تسلسل الشياطين برمضان؟

فتاوى الصيام

حكم تقبيل الزوج لزوجته في نهار رمضان

هل يقبل صيام غير المحجبة وتاركة الصلاة؟

لماذا تكثر الذنوب في رمضان رغم تسلسل الشياطين؟

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأسئلة التي شغلت بال كثير من الصائمين، نبرز أهمها في هذا الملف.

في البداية تساءل البعض عن حكم "قطرة العين" وهل تفطر أم لا؟.. وقال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بالنسبة للقطرة التي توضع بالعين: فالذي عليه الفتوى والعمل أنها لا تفسد الصوم مطلقًا؛ سواء وصلت إلى الحلق أو لم تَصل؛ لأن العين ليست منفذًا مفتوحًا، فلا يصدُق على الداخل فيها أنه وصل إلى الجوف عن طريق منفذٍ مفتوح.

وردًا على سؤال عن حكم تقبيل الزوج لزوجته في نهار رمضان فقد شدد مفتي الجمهورية على أن تقبيل الزوجة أثناء الصيام إن كان بغير قصد اللذة؛ كقصد الرحمة أو الوداع جائز، إلا إن كان الصائم لا يملك نفسه، فإن ملك نفسه فلا حرج عليه؛ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ" أخرجه مسلم في "صحيحه". وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: "أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ لَهُ، وَأَتَاهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَنَهَاهُ، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ، وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ" أخرجه أبو داود في "سننه".

واختتم مفتي الجمهورية حواره بالرد على سؤال عن حكم صيام غير المحجبة أو التي لا تصلي؟، وقال فضيلته: إن الواجبات الشرعية المختلفة لا ينوب بعضها عن بعض في الأداء؛ وكل عبادة لها استقلالية عن الأخرى، فمن صلَّى مثلًا فإن ذلك ليس مسوِّغًا له أن يترك الصوم، ومن صَلَّتْ وصَامَتْ فإن ذلك لا يبرِّر لها ترك ارتداء الزي الشرعي.

وتابع: المسلمة التي تصلي وتصوم ولا تلتزم بالزِّيِّ الذي أمرها الله تعالى به شرعًا هي محسنةٌ بصلاتها وصيامها، ولكنها مُسيئةٌ بتركها لحجابها الواجب عليها، ومسألة القبول هذه أمرها إلى الله تعالى، غير أن المسلم مكلَّفٌ أن يُحسِنَ الظن بربه سبحانه حتى ولو قارف ذنبًا أو معصية، وعليه أن يعلم أنَّ من رحمة ربِّه سبحانه به أنْ جعل الحسنات يُذهِبْنَ السيئات، وليس العكس، وأن يفتح مع ربه صفحة بيضاء يتوب فيها من ذنوبه، ويجعل شهر رمضان منطَلَقًا للأعمال الصالحات التي تسلك به الطريق إلى الله تعالى، وتجعله في محل رضاه.

وحول لماذا تكثر الذنوب فى رمضان رغم تسلسل الشياطين ؟ جاء في "الصحيحين"، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ» رواه البخاري (3277)، ومسلم (1079)،وفي رواية لمسلم: «وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ».

ليقول الدكتور رمضان عبدالرزاق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، إن هناك من هو أقوى من الشياطين وهي النفس التي بين جنباتي، يقول- تعالى-: “وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ۝ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى”.

ولفت إلى أن الله- عز وجل- أقسم 11 مرة في شأن النفس فقال جل شأنه:"قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا"، مشيراً إلى أن الإنسان حين يعصي الله- عز وجل- يبقى هو وحش، لأنه يقيم على نفسه حجة، فرمضان شهر فيه شياطين مصفدة وأبواب الرحمة مفتوحة".

وحول هل تؤثر الغيبة والنميمة بين النساء على صحة الصيام؟.. سؤال أجاب عنه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف من خلال الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت وفاء عزالدين أحمد الواعظة بالأزهر الشريف، إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم أن الغيبة ستنتشر في كافة المجالس فعرفها بتعريف مبسط، فلما سأل عنها قال :"ذكر أخاك بما يكره"، فحتى لو صدق فيه ما تقول، فالغيبة والنميمة حرام في كل الأوقات، وتكون حرمتهما في رمضان أشد.

وتابعت: لو حصل ده؛ فصيامك صحيح لكن ثوابه أقل، فعودي لسانك على ذكر الله وابتعدي عنهما".

فيما حذر الشيخ عبد الغني سليم، أحد علماء الأزهر الشريف، المسلمين من الغيبة والنميمة على السوشيال ميديا، مؤكدا أن الحديث بالغيبة على الشات والمحادثات عبر الموبايل أو الإنترنت أمر غير مقبول وله حساب أيضا.

وقال الشيخ عبد الغني سليم، مع الإعلامي محمد سعيد ببرنامج " الكلام الطيب" المذاع على قناة صدى البلد 2، إن اللسان مثل الضرب باليد بل هو أخطر وله عقاب عند الله، والكلمة قد تهوي بصاحبها إلى النار والكل سيحاسب على كل الكبيرة والصغيرة.

ونصح أحد علماء الأزهر الشريف، بتناول المنشورات التي تحمل الخير والإيجابية والبعد عن الضرر والسلبية، والنية هي الأساس سواء بالكتابة او بالقول لان الكل يعاقب على ما فعله، موضحا أن الله عز وجل والنبي الكريم حذرنا من الغيبة والخوض في الأعراض.

واستشهد بقول الله- تعالى-: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ (12)».