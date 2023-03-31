بريطانية تكتشف مخلب ديناصور بحديقة منزلها.. ما القصة؟

اكتشفت سيدة بريطانية مخلب ديناصور في الحديقة الأمامية لمنزلها، الأمر الذي تسبب في حالة من الحيرة بين الخبراء.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار"، تم التوصل إلى هذا الاكتشاف بواسطة لورا موركروفت، التي تعيش في باكلي، فلينتشير، ويلز، وتدعي أنها اكتشفت مخلب ديناصور "ما قبل التاريخ".

المخلب المكتشف

من خلال مشاركة صورة المخلب الذي اكتشافها على الإنترنت، جعلت لورا السكان المحليين يفكرون في تخميناتهم حول هذا المخلب.

قال البعض إنه من طائر أو دواجن، لكن البعض الآخر اشتبه في شيء من الزواحف مثل التمساح أو السلحفاة.

وأثار هذا الأمر حالة من حيرة لورا، لتستعين بخبراء بيطريين، للتأكد ما إذا كان المخلب الذي اكتشفته هو لطائر أو لكائن ما أم هو بالفعل ينتمي هذا المخلب لديناصور.

وترجح لورا أن هذا المخلب يعود إلى أحد فصائل الديناصورات، التي انقرضت من ملايين السنين.