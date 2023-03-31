دينية الشيوخ: العاشر من رمضان نصر مصري وعربي

هنأ النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة الباسلة، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان 1444هـ، قائلا إنها ذكرى غالية وعزيزة على قلب كل مصري، وتذكر ببطولات القوات المسلحة المصرية على مدار التاريخ.

أوضح يوسف نسيم في تصريح صحفي له اليوم، أن نصر العاشر من رمضان 1973 سيظل يوما عزيزا وغاليا في تاريخ مصر والأمة العربية برمتها، لأنه النصر الذي طال انتظاره 6 سنوات لاستعادة سيناء الغالية وجاء بعد تخطيط محكم وتضحيات هائلة، فنصر العاشر من رمضان نصر غالي ويكشف معجزات وبطولات قدمتها القوات المسلحة المصرية عن طيب خاطر لاستعادة سيناء.

وتابع وكيل دينية الشيوخ، أن نصر العاشر من رمضان لم يكن فقط نصرا عسكريا كبيرا، استطاعت من خلاله مصر، أن تسترد أرضها، ولكنه كان نصرًا مصريا وعربيًا لم يسبق مثله في التاريخ، ويوم من الأيام المجيدة لشرف العسكرية المصرية وبطولاتها، فذكرى نصر العاشر من رمضان، غالية على نفس كل مصري وعربي، بعدما دمرت مصر من خلالها خط بارليف المنيع وعبرت فيه قناة السويس، أقوى مانع مائي في التاريخ.

ونوه النائب، بأن القيادة السياسية المصرية طوال عقود مضت لم تقف عند حدود ما تحقق، ولكنها انطلقت لافاق كبيرة وواسعة في التنمية، مشيدا بالتجربة المصرية في الإعمار والبناء وفي تدشين الجمهورية الجديدة، حيث أن بنائها في هذه الظروف معجزة اقتصادية حقيقية تحسب للسيسي.

كما أشاد النائب نادر يوسف نسيم، بالقيادة السياسية المهيبة، ممثلة في الرئيس السيسي، والتي استردت الدور المصري عربيا وعالميا، ورفعت هامة الوطن عاليا ودحرت إرهاب أسود كان يريد تلطيخ وجه مصر، والانطلاق للأمام بمشاريع رائدة في الجمهورية الجديدة، لتحقيق ملحمة وطنية جديدة في مختلف المجالات.