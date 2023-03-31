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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنافسة تشتعل .. تأهل مكة وشحتة لدور الـ 16 فى دورة المرج

صدى البلد

أسدل الستار علي منافسات اليوم الثالث بالدورة الرمضانية الكبري بمنطقة المرج التى تقام على ملاعب محمد جلال وسط حضور كبير لنجوم الكرة و نواب البرلمان من أعضاء حزب مستقبل وطن.

وشهد اليوم الثالث منافسة مشتعلة بالدور التمهيدي لمواليد ٢٠٠٨ وحسم فريق مكة تأهله لدور الـ16 بعد مباراة مثيرة مع أكاديمية عاطف انتهت بفوز مكة بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ليصعد لمواجهة فريق مونزا.

وحقق فريق شحتة فوزا غاليا علي نجوم بلال بهدفين نظيفين  ليصعد لمواجهة يونيون سبورت في الدور القادم بينما فاز الجيل الذهبي علي تيجر بلاك بهدفين مقابل لا شئ ليتأهل لمواجهة كايرو بدور الـ16.

واستهدفت الدورة الفئات السنية الصغيرة من أجل العمل على اكتشاف المواهب الكروية فى أنحاء القاهرة من أجل تهيئة المناخ المناسب امامهم فى المرحلة المقبلة.

وتصل مجموعة جوائز الدورة الي 135 ألف جنيها مقسمه علي 6 فرق الاوائل من مواليد 2008 و2010 بجانب العديد من الجوائز العينيه .

وأكد سيد جلال المشرف العام على البطولة ان الهدف من البطولة هو اكتشاف العديد من المواهب فى تلك المراحل السنية لرعايتهم وتأهيلهم بالشكل النموذجي من أجل خلق عشرات النماذج من النجم العالمى محمد صلاح.

وشهدت البطولة حضور العديد من القيادات الرياضية والبرلمانية فى مقدمتهم سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة والمهندس عدلى القيعى رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي بالإضافة إلى عادل قبيس امين حزب مستقبل وطن المرج وعدد كبير من نواب مستقبل وطن بالمرج.

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