خروج تمساح في شوارع فلوريدا والسلطات الأمريكية تتدخل | صور

تمكنت الشرطة الأميركية بولاية فلوريدا من توقيف تمساح يصل طوله إلى 9 أمتار، وكان التمساح يتجول في الشوارع ليلا بالقرب من ملعب ريموند جيمس.

واستدعى الأهالي قوات الشرطة إلى منطقة تجارية بالمدينة الأميركية للسيطرة على التمساح الذي تسبب في حالة ذعر لدى سكان المنطقة.

وشوهد 6 من أفراد الشرطة بجانب حشد من المتفرجين بينما كانت أضواء سيارات تومض في الشارع المسدود، وفق مقطع مصور التقط بكاميرا شخصية نشرته إدارة شرطة تامبا.

بعدها تمكنت عناصر الشرطة من تقييد حركة التمساح بحبل وقاموا بلف شريط لاصق علي فمه حتي لا يؤذيهم.