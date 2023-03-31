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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السياحة والآثار: وفد منظمي الرحلات وممثلي المنظمة الصينية يزورون القاهرة والأقصر

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، برنامجا سياحيا بمدينتي القاهرة والأقصر، للوفد الصيني الذي تستضيفه الهيئة حاليا، في زيارة تعريفية لمصر، تستمر حتى 4 أبريل المقبل.

وضم الوفد، 22 من مُنظمي الرحلات وممثلي المنظمة الصينية لخدمات السياحة، وذلك بالتعاون مع المكتب الثقافي السياحي بالسفارة الصينية في مصر.

ويأتي تنظيم هذه الزيارة التعريفية؛ في إطار استراتيجية الوزارة للعمل والتحرك في الأسواق السياحية المهمة، وكأحد أهم الأدوات الترويجية؛ لاستقطاب المزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، ومنها من السوق الصيني.

وتضمنت زيارة الوفد بمدينة القاهرة؛ زيارة "منطقة أهرامات الجيزة، والمتحف المصري بالتحرير، بالإضافة إلى زيارة المنطقة التجارية ومنطقة البهو العظيم بالمتحف المصري الكبير.

كما تضمنت زيارة الوفد، بعض المناطق الأثرية والسياحية في مدينة الأقصر، حيث زاروا "منطقة وادي الملوك والمقابر الموجودة بها، وخاصة مقبرة الملك ستي الأول، التي تعتبر من أجمل وأكبر المقابر فيها، ومقبرة الملك رمسيس الثالث، ومقبرة الملك مرنبتاح، حيث تم تقديم الشرح للوفد، وتعرفوا على سبب دفن الملوك بهذا المكان.

كما زار الوفد، معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري، ومعبد الأقصر، وقاموا برحلة نيلية، والتعرف على بعض المنشآت الفندقية الموجودة بالأقصر.

رافق الوفد خلال زيارتهم للأقصر، ابراهيم عبد السلام عضو مكتب الرئيس التنفيذي للهيئة والمسئول عن السوق الصيني.

ومن جهتهم، أشاد أعضاء الوفد الصيني بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مجال البنية التحتية وخاصة التسهيلات التي وجدوها في شبكة الطرق والمواصلات بالقاهرة والأقصر، وما تتمتع بها من مناظر جمالية، مشيدين أيضاً بالتسهيلات الموجودة في أماكن دخول المزارات الأثرية المتنوعة.

كما أعربوا عن سعادتهم وفخرهم بما شاهدوه من معالم وأماكن سياحية وأثرية فريدة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة، مشيرين إلى شغف السائح الصيني بمنتج السياحة الثقافية في مصر.

وأكدوا أهمية اللوحات الإرشادية والتعريفية الموجودة بالأماكن السياحية والأثرية، وأهمية وجود بعضها باللغة الصينية والتي بدأت وزارة السياحة والآثار في تنفيذها في بعض الأماكن والمطارات بمصر.

ومن المقرر أن يتوجه، الوفد الصيني، غدا، إلى مدينة الغردقة، في إطار البرنامج السياحي الذي تنظمه لهم الهيئة؛ ليقوموا بالتعرف على المقومات السياحية والفندقية المتنوعة للمدينة، والاطمئنان على مستوى الخدمات الفندقية المُقدمة.

وكان قد وصل الوفد الصيني، أمس، إلى مطار القاهرة الدولي، وقام مكتب الهيئة بالمطار باستقبالهم وتقديم كل التسهيلات اللازمة، وتقديم لهم بعض الهدايا التذكارية.

جدير بالذكر، أنه تم تنظيم هذه الزيارة التعريفية للوفد الصيني، بالتزامن مع الزيارة المرتقبة لوزير الثقافة والسياحة الصيني لمصر، والتي تعتبر أول زيارة يقوم بها الوزير الصيني خارج الصين، منذ أزمة فيروس كورونا، وبعد تخفيف قيود السفر على الصين، وهو ما يأتي أيضاً بالتزامن مع رفع جمهورية الصين الشعبية، لجميع القيود المفروضة على السفر الدولي بعد جائحة كورونا، وبدء عودة السياحة الصينية إلى مصر، والاحتفال بوصول أول فوج سياحي إلى مطار القاهرة في 20 يناير الماضي.

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وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي مصر السياحة وزارة السياحة المتحف المصري الكبير

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