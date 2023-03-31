محكمة أمريكية تفرض عقوبات على جوجل للمرة الثانية في غضون أيام..ما السبب؟

فرضت محكمة أمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات على شركة جوجل، ويأتي ذلك للمرة الثانية في غضون أيام قليلة، بعدما قال قاضي:" إن الشركة استغرقت وقتًا طويلاً للامتثال لحكم صدر العام الماضي في دعوى جماعية تتعلق بخصوصية البيانات".



وتتعلق الدعوى القضائية التي رفعت ضد جوجل حسبما أوضح موقع “غادجتس- 360” التقني، باتهامات ضدها، بأنها تعقبت عددًا من مستخدميها بشكل غير قانوني أثناء استخدامهم لمتصفح الشركة، كروم (Chrome).



وهذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها حكمًا ضد جوجل يتعلق بانتهاك خصوصية البيانات.

وتأتي هذه العقوبات في أعقاب قرار منفصل أصدرته محكمة جزئية أميركية في ولاية كاليفورنيا، يوم الثلاثاء الماضي، الذي خلُص إلى أن جوجل تخلصت من “سجلات دردشة الموظفين التي تعتبر دليلاً في دعاوى مكافحة الاحتكار” ضد الشركة.