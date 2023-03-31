بشرى للمعتمرات .. خدمة جديدة من شئون الحرمين

فعلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم الجمعة، ركن معرض فتيات الرئاسة التطويري في وقف الملك عبدالعزيز لاستعراض الخدمات النسائية المقدمة بالمسجد الحرام، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الرئاسة أن تفعيل الركن يأتي لتحقيق نهضة طموحة تنبع من فتيات الرئاسة، ويستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المسلمين في كافة أنحاء العالم.

وذلك من خلال مسح باركود الذي يظهر فيه الدليل الشامل الذي أعدته الوكالة المساعدة للتخطيط الإستراتيجي وتحقيق الجودة النسائية.

ويوضح الدليل الشامل التعريف بالخريطة التفاعلية والتي تُعنى بتحديد أهم المرافق بالمسجد الحرام بعدة لغات، والتعريف بخدمات الحلقات التصحيحية المقدمة بلغات مختلفة، ومواقع ومواعيد تقديم الخدمة، وتعريفهم بمواقع تقديم خدمة الإفتاء وإجابة السائلين داخل المسجد الحرام.