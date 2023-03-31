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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

350 ألف شخص في خطر.. تحذيرات عاجلة من إعصار مدمر يضرب ولاية أمريكية

صدى البلد

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية تحذيرا من إعصار يضرب مدينة ليتل روك، عاصمة ولاية أركنساس، والمناطق المحيطة بها، حسبما نقلت رويترز.


وقالت الهيئة إن 350 ألف شخص في خطر بسبب إعصار هائل ومدمر على نحو مؤكد، ويقول خبراء الأرصاد إن الإعصار شوهد بعد ظهر اليوم الجمعة، في مدينتي ليتل روك ونورث ليتل روك، ولم ترد بعد تقارير عن وقوع خسائر بشرية.

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شاهد سكان الإعصار العنيف في مقطع مصور جرى تداوله على الإنترنت وهو يضرب الأحياء والمناطق التجارية في ليتل روك والمناطق المحيطة بها.


وأظهرت لقطات جوية عدة أسطح منازل وقد تحولت إلى حطام في ليتل روك وبلدة بنتون القريبة، كما انقلبت مركبات وتناثر حطام على الطرق.

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