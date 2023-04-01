أخبار التوك شو..مادلين طبر تفتح النار على محمد رمضان.. وتحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن الكوليرا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

عمري ما أبيع جسمي | مادلين طبر تفتح النار على برنامج رامز جلال

شنت الفنانة مادلين طبر، هجوما حادا على برامج مقالب رامز جلال، ومن يشاركون فيه من أجل حصولهم على المال مقابل إخضاعهم لمقالب مفبركة.



تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن الكوليرا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن منظّمة الصحّة العالمية، حذرت اليوم الجمعة، من أسوأ تفشٍ للكوليرا، في أكثر من عقد في موزمبيق، في أعقاب مرور الإعصار فريدي، إذ قال الدكتور سيفيرين ريتر فون زيلاندر، ممثّل المنظمة في موزمبيق، إن التفشّي يحدث بانتظام في الفترة بين أكتوبر وأبريل، لكن مع نحو 21 ألف حالة إصابة و95 حالة وفاة، فإنّ هذا أكبر تفشٍّ منذ أكثر من عقد.

إمام عاشور الضحية التاسعة لرامز جلال

حل إمام عاشور لاعب نادي الزمالك، ضيفًا على برنامج رامز نيفر إند، اليوم الجمعة، ليكون الضحية التاسعة مع رامز جلال.

المفتي: غير المحجبة مسيئة وهذا حكمها من الصيام.. فيديو

رد الدكتور شوقي علَّام ، مفتي الجمهورية على سؤال حكم صيام غير المحجبة أو التي لا تصلي قائلا إن الواجبات الشرعية المختلفة لا ينوب بعضها عن بعض في الأداء؛ وكل عبادة لها استقلالية عن الأخرى.

إمام عاشور يضرب رامز جلال في نيفر إند.. فيديو

انفعل إمام عاشور، لاعب نادي ميتلاند الدنماركي الحالي، ونادي الزمالك السابق، على رامز جلال، خلال تواجده ضيفا في برنامج "رامز نيفر إند" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وسعت منك| بسمة وهبة مصدومة بتصريح لـ تامر أمين عن جائزة نوبل

أصر الإعلامي تامر أمين، على تصريحاته عن أن هناك «مجلس إدارة للعالم» يتحكم في النيازك والزلازل وتسونامي.

تامر أمين : المفروض آخد جايزة نوبل على الفيديو دا

كشف الإعلامي تامر أمين، حقيقة تصريحاته حول أن هناك «مجلس إدارة للعالم» يتحكم في النيازك والزلازل وتسونامي.

أخبار الرقاصة ايه؟..شيخ الحارة يحرج تامر أمين على الهواء

أحرج شيخ الحاره، مع الاعلامية بسمة وهبة، الإعلامي تامر أمين، قائلا:"أخبار الرقاصة الأرجنتينية ايه؟

مبقاش فيه كليبات فاضحة | تامر أمين : الراقصات اختشوا ورجعوا الكباريهات

قال الإعلامي تامر أمين، إنّه كان مهتما بأخبار الراقصات، لكن هذا الاهتمام قل كثيرا، مفسرا ذلك بقوله " ربنا تاب عليهم، مش كلهم اعتزلوا، لكن كلهم اختشوا ورجعوا إلى قواعدهم جوة الكباريهات والمراقص، مبقاش فيه الغزو والكليبات الفاضحة اللي كنا بنشوفها من كم سنة".

إهداء جائزة | مادلين طبر : والله لم أحضّر لكلامي عن الرئيس السيسي

علقت الفنانة مادلين طبر، على تصريحاتها في أحد المهرجانات بإهداء جائزتها للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: "أقسم بالله لم أحضّر أي كلمة عن الرئيس السيسي أو عن مصر".

عبدالغني هندي : شهر رمضان ليس للنوم بالنهار والسهر بالليل | فيديو

أكد الدكتور عبدالغني هندي، عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الترهيب في الإسلام يكون في العبادات فقط، وذلك لحصول العباد على الجزاء والثواب الكامل من الله من الطاعات.