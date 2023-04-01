السلطات الكندية تلقي القبض على مجموعة صيد الصغار وسط مخاوف من المواطنين

ألقت الشرطة الكندية القبض على أعضاء مجموعة "صيد الأطفال"، واتهمتهم بنشر صور اعتداء على الصغار ، وسط إحباط من تكتيكات المجموعة المثيرة للجدل مؤخرا في كندا، حسبما أفادت ذا جارديان.

وأعلنت شرطة كيبيك أنه تم اعتقال ستة أشخاص في إطار تحقيق مع مجموعة قدمت شكاوى من الجمهور، و خمسة من المشتبه بهم في منتصف العشرينيات، ويواجهون اتهامات بتوزيع الصوروبعضهم متهم أيضًا بالتحرش الجنائي والترهيب والحبس القسري.

وتقول الشرطة في مدينة جاتينو إن أعضاء المجموعة الذين شاركوا في "المطاردة" قاموا بتصوير لقاءاتهم مع الصغار المزعومين بعد الاتصال بهم عبر الإنترنت ، ونشر المقاطع على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولكن من أجل جذب الناس، استخدمت المجموعة صورًا فاضحة صريحة ، مزيفة لإعطاء مظهر أن الأشخاص كانوا دون السن القانونية.

وبعد تلقي عدة شكاوى ، أصدرت الشرطة بيانًا جديدًا تحذر فيه الناس من توريط أنفسهم مع "صيادي مفترسات الإنترنت" في المنطقة.