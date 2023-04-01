عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الكندية تلقي القبض على مجموعة صيد الصغار وسط مخاوف من المواطنين

صدى البلد

ألقت الشرطة الكندية القبض على أعضاء مجموعة "صيد الأطفال"، واتهمتهم بنشر صور اعتداء على الصغار ، وسط إحباط من تكتيكات المجموعة المثيرة للجدل مؤخرا في كندا، حسبما أفادت ذا جارديان.

وأعلنت شرطة كيبيك أنه تم اعتقال ستة أشخاص في إطار تحقيق مع مجموعة قدمت شكاوى من الجمهور، و خمسة من المشتبه بهم في منتصف العشرينيات، ويواجهون اتهامات بتوزيع الصوروبعضهم متهم أيضًا بالتحرش الجنائي والترهيب والحبس القسري.

وتقول الشرطة في مدينة جاتينو إن أعضاء المجموعة الذين شاركوا في "المطاردة" قاموا بتصوير لقاءاتهم مع الصغار المزعومين بعد الاتصال بهم عبر الإنترنت ، ونشر المقاطع على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

مفاجأة..محامي ترامب يكشف أقواله عند المثول أمام المحكمة يوم الثلاثاء

ولكن من أجل جذب الناس، استخدمت المجموعة صورًا فاضحة صريحة ، مزيفة لإعطاء مظهر أن الأشخاص كانوا دون السن القانونية.

وبعد تلقي عدة شكاوى ، أصدرت الشرطة بيانًا جديدًا تحذر فيه الناس من توريط أنفسهم مع "صيادي مفترسات الإنترنت" في المنطقة.

 

الاطفال كندا شرطة كيبيك جاتينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو أرز واحد| إعلان عاجل من التموين بشأن صرف سلع شهر إبريل.. وهذه الأسعار الجديدة

40 درجة .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

250 جنيها| التموين تكشف مفاجأة عن سعر الذهب الفترة المقبلة.. وتؤكد: “ماحدش يتسرع ويشتري”

قرار عاجل من مرتضى منصور يخص نادي الزمالك

زيادة المعاشات 30%.. مفاجأة خلال ساعات بعد قرار السيسي

قرار عاجل من سلطنة عمان بحرمان الوافدين من العمل بهذه المهنة

خالد الغندور يفتح النار على كهربا بسبب رامز جلال

ترشيحاتنا

العاشر من رمضان.. مواعيد الصلاة في سوهاج

يتخطى 400 ألف جنيه.. سعر صادم لحذاء ياسمين صبري

مادلين طبر تفتح النار على محمد رمضان وتهاجم برنامج رامز جلال.. وتؤكد: أجريت عمليات تجميل وأرحب بالزواج

3 تريليونات جنيه.. الموازنة العامة الجديدة تُلبى الأولويات التنموية والاجتماعية والتعليمية

قراءة سورة يس قبل الفجر.. هل يصل ثوابها للأموات؟ علي جمعة يوضح

أضعاف الدخل السابق.. مصطفى كامل يعدل بروتوكول تعاون الموسيقيين مع شركات المحمول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل التين المجفف فى رمضان

احذر | هرس الفول بهذه الطريقة يصيبك بـ السرطان

10 نصائح.. كيف يمكنك تدريب طفلك على صيام شهر رمضان ؟

أكلة دسمة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع في شهر رمضان؟

فيديو

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

توقعات بطرح شهادات ادخارية بـ عائد 20% | فيديو

سر استبعاد مدرب الأهلي لنجم الفريق.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

أجدع ناس.. سعودي يتحدث عن شهامة المصريين في رمضان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ