الجيش الأمريكي: روسيا فشلت استراتيجيا وعمليا في أوكرانيا

قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي، اليوم السبت، إن روسيا فشلت استراتيجيا وعمليا في أوكرانيا وأنها الآن تفشل تكتيكيا أيضًا.

وأضاف ميلي في بيان صحفي: "طرد الروس من أوكرانيا مهمة عسكرية صعبة للغاية لكنها ليست مستحيلة".

وقال ميلي ردا على سؤال حولما إذا كانت أوكرانيا قادرة على تحقيق هدفها في السيطرة على بعض الأراضي في المستقبل القريب: "لا أعتقد أن هذا ممكن على المدى المنظور أو خلال هذا العام".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن كييف قد تحاول إعادة بعض الأراضي ولكن ليس في ساحة المعركة، بل بطرق أخرى.

وقال بلينكن، خلال جلسة استماع في الكونجرس: "أعتقد أن هناك مناطق في أوكرانيا تنوي (كييف) القتال من أجلها، وقد تكون هناك مناطق من المحتمل أن تعمل على إعادتها بطريقة أخرى".

حزمة مساعدات جديدة

إلى ذلك، تعتزم الولايات المتحدة إعلان حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.6 مليار دولار في 3 أبريل والتي ستشمل رادارات وذخيرة، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

ووفقا للوكالة، قد يكون هناك حوالي 6 أنواع مختلفة من الذخيرة، بما في ذلك ذخيرة الدبابات، وستتم الموافقة على إرسال الحزمة الجديدة في نهاية هذا الأسبوع.