فرج عامر يوضح حقيقة انتقال نجمي الزمالك إلى الأهلي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة حقيقة انتقال نجمي الزمالك إلى النادي الأهلي.

وكتب فرج عامر من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" إمام عاشور لن يلعب للاهلي ، مصطفي محمد بنسبة كبيرة جدا قد يظهر في الأهلي الموسم القادم".

وكشف مهيب عبد الهادي، عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول إمكانية عودة مصطفى محمد مهاجم فريق نانت الفرنسي والمعار من جالطة سراي التركي إلى الدورى المصري.



وكتب مهيب عبر حسابه على "فيسبوك": "مصطفى محمد لا يفكر في العودة إلى الدوري المصري في الموسم المقبل.. اللاعب رغبته الأولى هي البقاء في أوروبا".



يأتي ذلك بعدما أكدت بعض التقارير الصحفية على رفض نانت الفرنسي لشراء عقد مصطفى محمد من جالطة سراي التركي وعودته مرة أخرى إلى تركيا.