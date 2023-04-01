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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من ناصر منسي بعد إحرازه هاترك في المريخ السوداني

صدى البلد

علق ناصر منسي مهاجم الزمالك ، علي احراز هاترك اليوم امام المريخ السوداني في بطولة دوري ابطال افريقيا .

ونشرت منشي صورة له من خلال حسابه الشخصي انستجرام وعلق قائلا :" الحمد لله والشكر ليك يارب ".

حقق فريق الزمالك الفوز على المريخ السودانى بنتيجة 4 / 3 فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، الجمعة، على استاد القاهرة الدولى، فى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر ان الزمالك ودع دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا من الجولة الماضية، وأصبح الزمالك فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط ويأتي فى المقدمة، الترجى التونسى برصيد10 نقاط.

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