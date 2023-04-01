أخبار الفن : توفيق عبد الحميد يعلن موعد إعتزاله .. ويزو تكشف عن سر إنضامها لـ إكس لانس.. أسرار من حياة جومانا مراد

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها في السطور التالية.

اذيعت الحلقة العاشرة من مسلسل رشيد، والذي يقوم ببطولته كل الفنانه ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح ويعرض عبر مجموعة قنوات mbc مصر .

وحملت الحلقة العاشرة العديد من الأحداث ومنها نجاح خطة فاروق “أشرف عبد الغفور”،فى الهروب من السجن برفقة رشيد “محمد ممدوح” ، إلا أن الأول قد توفي اثناء عملية الهروب .

إعلن الفنان توفيق عبد الحميد عن إعتزاله الفن ، بعد تقديمه أحدي الاعمال المسرحية ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وقال توفيق عبد الحميد : علامة الأذن التيسير اذا شاء الله وتعافيت ساقوم بتقديم الحلاج على المسرح لانى على قناعة بأنه ظلم ظلما شديدا واعتزل واتفرغ لحب الله

تحتفل اليوم الفنانة جومانا مراد بعيد ميلاد ، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات السوريات اللاتي اشتهرن فى مصر .

جومانا مراد حاصلة على ليسانس آداب إنجليزي من جامعة دمشق.

كانت بداية جومانا مراد الفنية كمذيعة في تلفزيون عجمان، ثم اتجهت إلى التمثيل بعد أن شجعها المخرج نجدت أنزور، لتقدم أول أدوارها الفنية عام 1998م من خلال مسلسل بقايا صور،ثم تلاها عدد من الاعمال التلفزيونية والسينمائية في مصر وسوريا.



كشفت الفنانة ويزو عن سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد سعد فى مسلسل “ إكس لانس ” ، والذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم .

وقالت ويزو فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : محمد سعد مؤسس مدرسة الارتجال ، وقد شاركته فى بطوله عملين مسرحيين قبل ذلك ، وفى حياتي لم أري مثله ، فبمجرد وقوفه على المسرح يتحول تماماً .

تمكنت الفنانة نيللي كريم من تصدر مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية ، وذلك تزامناً مع عرض الحلقة التاسعة عملة نادرة ، والذى تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني .

وحققت الفنانة نيللي كريم نجاح كبير من خلال مسلسلها عملة نادرة ، حيث حظت على إعجاب الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، الذين عبروا عن اعجابهم باتقانها للهجة الصعيدية .

تمكنت الحلقة 9 من مسلسل الهرشة السابعة من تصدر مؤشرات البحث جوجل ، بعد عرضها بساعات قليلة .

وحصدت الحلقة 9 من مسلسل الهرشة السابعة اهتمام وإعجاب المشاهدين ، خاصة مشهد المواجهة الذى يجمع بين كل من الفنانة أمينة خليل ومحمد شاهين .