عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن : توفيق عبد الحميد يعلن موعد إعتزاله .. ويزو تكشف عن سر إنضامها لـ إكس لانس.. أسرار من حياة جومانا مراد

أخبارالفن
أخبارالفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها في السطور التالية.

 

رشيد الحلقة 10.. محمد ممدوح يهرب من السجن ووفاة أشرف عبد الغفور

اذيعت الحلقة العاشرة من مسلسل رشيد، والذي يقوم ببطولته كل الفنانه ريهام عبد الغفور ومحمد ممدوح ويعرض عبر مجموعة قنوات mbc مصر .

وحملت الحلقة العاشرة العديد من الأحداث ومنها نجاح خطة فاروق “أشرف عبد الغفور”،فى الهروب من السجن برفقة رشيد “محمد ممدوح” ، إلا أن الأول قد توفي اثناء عملية الهروب . 

رسميا.. العرض العالمي الأول لأحدث أفلام مارتن سكورسيزي فى مهرجان كان السينمائي

إعلن الفنان توفيق عبد الحميد عن إعتزاله الفن ، بعد تقديمه أحدي الاعمال المسرحية ، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وقال توفيق عبد الحميد : علامة الأذن التيسير اذا شاء الله وتعافيت ساقوم بتقديم الحلاج على المسرح لانى على قناعة بأنه ظلم ظلما شديدا واعتزل واتفرغ لحب الله

فى عيد ميلاد جومانا مراد.. وفاة ابنتها صدمة كبري.. وحكاية مجوهرات هند رستم

تحتفل اليوم الفنانة جومانا مراد بعيد ميلاد ، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات السوريات اللاتي اشتهرن فى مصر . 

جومانا مراد حاصلة على ليسانس آداب إنجليزي من جامعة دمشق.

 كانت بداية جومانا مراد  الفنية كمذيعة في تلفزيون عجمان، ثم اتجهت إلى التمثيل بعد أن شجعها المخرج نجدت أنزور، لتقدم أول أدوارها الفنية عام 1998م من خلال مسلسل بقايا صور،ثم تلاها عدد من الاعمال  التلفزيونية والسينمائية في مصر وسوريا.

ويزو: محمد سعد سبب حماسي لـ "إكس لانس".. وهو مؤسس مدرسة الارتجال


كشفت الفنانة ويزو عن سعادتها بالتعاون مع الفنان محمد سعد فى مسلسل “ إكس لانس ” ، والذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم .

وقالت ويزو فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : محمد سعد مؤسس مدرسة الارتجال ، وقد شاركته فى بطوله عملين مسرحيين قبل ذلك ، وفى حياتي لم أري مثله ، فبمجرد وقوفه على المسرح يتحول تماماً .

إكس لانس الحلقة 9| محمد سعد يوافق على بيع شقته لأجل ويزو

نهي العمروسي: شوفت أحلي رقص بلدي فى السجن..وكانوا بيقولولي عنبر الاعدام عايزك

بعد تصدرها مؤشر البحث.. الجمهور لـ نيللي كريم: كل مرة تبهرينا أكثر
 

تمكنت الفنانة نيللي كريم من تصدر مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية ، وذلك تزامناً مع عرض الحلقة التاسعة عملة نادرة ، والذى تخوض من خلاله الماراثون الرمضاني .

وحققت الفنانة نيللي كريم نجاح كبير من خلال مسلسلها عملة نادرة ، حيث حظت على إعجاب الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، الذين عبروا عن اعجابهم باتقانها للهجة الصعيدية . 

 

مسلسل الهرشة السابعة الحلقة 9.. مشهد أمينة خليل ومحمد شاهين يشعل التواصل الإجتماعي

تمكنت الحلقة 9 من مسلسل الهرشة السابعة من تصدر مؤشرات البحث جوجل ، بعد عرضها بساعات قليلة . 

وحصدت الحلقة 9 من مسلسل الهرشة السابعة اهتمام وإعجاب المشاهدين ، خاصة مشهد المواجهة الذى يجمع بين كل من الفنانة أمينة خليل ومحمد شاهين . 

 

الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو أرز واحد| إعلان عاجل من التموين بشأن صرف سلع شهر إبريل.. وهذه الأسعار الجديدة

40 درجة .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

الدولار الآن مفاجأة.. سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد إجراء البنك المركزي الأخير

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

زيادة المعاشات 30%.. مفاجأة خلال ساعات بعد قرار السيسي

مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم السبت 1 أبريل 2023

تراجع مفاجيء.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

بركات يكشف أبرز المرشحين لتدريب الزمالك

ترشيحاتنا

العراق يشهد أولى العواصف الرملية هذا العام.. شاهد

فيديو نادر.. فؤاد المهندس يقدم برنامج الكاميرا الخفية عام 1985

نفحات رمضانية ممزوجة بجمال نسيم البحر .. حكاية مسجد الميناء الكبير بالغردقة

فتح عليهم النار.. محاكم المتهم بقتل 7 من أسرته بالإسكندرية بعد قليل

الفئات المستفيدة وموعد الصرف| تفاصيل معاشات إبريل بالزيادة الجديدة

أخبار الفن : توفيق عبد الحميد يعلن موعد إعتزاله .. ويزو تكشف عن سر إنضامها لـ إكس لانس.. أسرار من حياة جومانا مراد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقفطان رمضان.. ابنة حسين فهمي تستعرض أناقتها

فى عيد ميلاد جومانا مراد.. وفاة ابنتها صدمة كبري.. وحكاية مجوهرات هند رستم

60 جنيهًا مرة واحدة| تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن والبيض اليوم

ويزو: محمد سعد سبب حماسي لـ "إكس لانس".. وهو مؤسس مدرسة الارتجال

فيديو

الحلقة 9 من مسلسلات رمضانI وفاة والدة أحمد العوضي.. طلاق طارق لطفي وعائشة بن أحمد

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

توقعات بطرح شهادات ادخارية بـ عائد 20% | فيديو

سر استبعاد مدرب الأهلي لنجم الفريق.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ