الحكومة الموريتانية تصف حوارها مع برامج الأمم المتحدة بالناجح

قال وزير الاقتصاد الموريتاني إن الحوار الاستراتيجي الأول من نوعه بين الحكومة الموريتانية وبرامج الأمم المتحدة حقق نجاحا ملحوظا.



وأضاف الوزير- في تصريحات مشتركة، مع المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في موريتانيا ليلى بيترز ياهيا، في نواكشوط- أن اللقاء كان ناجحا وسيعطي دفعا للتعاون الوثيق بين بلاده وكافة برامج منظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، وأنه ركز على التبادل حول العمل من أجل تحقيق الأولويات المتفق عليها.



وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين موريتانيا ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعتمدة في نواكشوط؛ لتنسيق العمل وتحقيق الفاعلية المرجوة من أجل ضمان توفير التمويل لمختلف الأنشطة المقررة، والتأكد من تحقيق النتائج المرجوة.



بدورها.. أكدت المنسقة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة في موريتانيا ليلى بيترز ياهيا، أن اللقاء اتسم بالصراحة وكان مثمرا للغاية لصالح الجميع، مبرزة أنه تم الاتفاق على أن يرتكز الإطار الجديد للتعاون بين الجانبين على تعزيز رأس المالي البشري والحكامة، بما يمكن من دعم الشفافية في الاقتصاد والتحول الاقتصادي الشامل والدائم، وتمكين موريتانيا من تحقيق نتائج استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.



وقالت إن الحديث عن الاهتمامات المشتركة خصوصا ما يتعلق بوضع حد للنقص في مجال عدم التنسيق في القطاعات الحيوية والمكونات الاستراتيجية للاقتصاد ووضع حكامة فاعلة، تتيح مواجهة مختلف المشاكل المطروحة.



وأضافت أنه جرى التطرق كذلك لأهمية الحرص على تحقيق النتائج المرجوة، وأهمية التعاون في مجال إحراز التنسيق المطلوب على المستوى المحلي والدولي، ودمج الشباب والنساء في مختلف المبادرات المقام بها في هذا المجال.