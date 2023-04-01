رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات العاشر من رمضان

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، جمهورية مصر العربية قيادة وبرلمانا وشعبا وجيشا عظيما بمناسبة الذكرى الـ51 لانتصارات العاشر من رمضان.

وقال رئيس البرلمان العربي -في بيان أصدره بهذه المناسبة- إن ما قدمه الجيش المصري من تضحيات عظيمة سوف تظل عنوانا للعزة والكرامة، مؤكدا أن انتصارات العاشر من رمضان هي ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعا كعرب، حيث سطر خلالها الجيش المصري العظيم ملحمة تاريخية استعاد خلالها جزء غالي من أرض الوطن هي سيناء .

وثمن العسومي الجهود العظيمة التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية في سيناء من خلال إقامة مشروعات عملاقة مختلفة، والتي جاءت بالتوازي مع الحرب التي كانت تشنها الدولة المصرية لتطهير أرض سيناء الغالية من الإرهاب والفكر المتطرف.