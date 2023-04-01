الصحف البحرينية : محاكمة ترامب الثلاثاء وفيروس ماربورغ القاتل يهدد العالم وموسكو تشيد بسياسة المنامة

تصدرت صحف مملكة البحرين الصادرة اليوم السبت؛ على عدة موضوعات مهمة، تتعلق بالشأن المحلي والعالمي .



وفيما يلي أبرز ما جاء بصحف البحرين من عناوين :



أبرزت وكالة أنباء البحرين جهود وزارة الصحة البحرينية في متابعة مستجدات الأوضاع الصحية العالمية المرتبطة به؛ حيث أعلنت مملكة البحرين متابعتها الحثيثة للمستجدات العالمية بشأن الأوضاع الصحية المتعلقة بفيروس ماربورغ القاتل؛ مؤكدة أن فرص حدوثه في المملكة ضعيف نظرا لعدم تواجد طيران مباشر مع الدول التي تم رصد الحالات بها.



وعلى جانب آخر؛ تناولت صحيفة الأيام؛ إعادة توجيه الدعم لمستحقيه في ضوء برنامج متكامل أعلن عنه النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني.



كما جاء بمطلع صحيفة الوطن والبلاد؛ عناوين مثل: سفير الاتحاد الأوروبي لدى البحرين: الاستثمار في إمكانات الشباب أمر بالغ الأهمية

السفير الروسي في المنامة: البحرين لها مكانة كبيرة لدى موسكو بسبب سياساتها الرشيدة المستقلة.. آفاق واعدة لتطوير العلاقة بين البحرين وروسيا



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