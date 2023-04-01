برنامج تدريبي لتعلم صناعة الكليم الأفقي بقرى سيناء

تنفذ مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء ، برنامجا تدريبيا لتعلم صناعة الكليم الأفقي، بقرية المحافظة، من خلال جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد ، لتعزيز لدور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار مشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء .

وقال الدكتور بكر سويلم المدير التنفيذي للجمعية: إنه تقرر تنفيذ البرنامج بمقر الجمعية بقرية الجورة ، لاول مرة بعد عودة النشاط والحياة الطبيعية للأهالي بالقرية، بحضور عدد 20 متدربة ..حيث يعد هذا البرنامج الثاني من نوعه بعد تنفيذ البرنامج الاول بقرى منطقة الحسنة ونخل بوسط سيناء.

ويستمر البرنامج التدريبي لمدة شهر ونصف ، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وبحضور استشاريين ومتخصصين من محافظة كفر الشيخ، لإنتاج كليم عالي الجودة بما يؤهله للدخول في المنافسة المحلية والدولية.

توفير فرص عمل:

وقال إن البرنامج التدريبي يعمل على توفير فرص عمل حقيقة للسيدات بالقرية تستطيع من خلالها رفع مستوى دخل الاسرة الاقتصادي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتتمكن السيدات البدء فى الإنتاج الفعلى بمرور ايام قليلة من التدريب بمهارة وجودة عالية .