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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برنامج تدريبي لتعلم صناعة الكليم الأفقي بقرى سيناء

تدريب السيدات على
تدريب السيدات على صناعة الكليم البدوي

 تنفذ مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء ، برنامجا تدريبيا  لتعلم صناعة الكليم الأفقي، بقرية المحافظة، من خلال جمعية الجورة لتنمية المجتمع بالشيخ زويد ، لتعزيز لدور منظمات المجتمع المدني في تحقيق  التمكين الاقتصادي للمرأة في إطار مشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء .

 

وقال الدكتور بكر سويلم المدير التنفيذي للجمعية: إنه تقرر تنفيذ البرنامج بمقر الجمعية بقرية الجورة ،  لاول مرة  بعد عودة النشاط والحياة الطبيعية للأهالي  بالقرية،  بحضور عدد 20 متدربة ..حيث يعد هذا البرنامج الثاني من نوعه بعد تنفيذ البرنامج الاول بقرى منطقة الحسنة ونخل بوسط سيناء.

ويستمر البرنامج التدريبي لمدة شهر ونصف ، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة وبحضور استشاريين ومتخصصين من محافظة كفر الشيخ،  لإنتاج كليم عالي الجودة بما يؤهله للدخول في المنافسة المحلية والدولية.

 

 

توفير فرص عمل:

 

وقال إن  البرنامج  التدريبي يعمل على توفير فرص عمل حقيقة للسيدات بالقرية تستطيع من خلالها  رفع مستوى دخل الاسرة الاقتصادي  في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

 

وتتمكن السيدات  البدء فى الإنتاج الفعلى  بمرور ايام قليلة من التدريب بمهارة وجودة عالية .

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إقبال على مقارئ الجمهور بمساجد شمال سيناء

 

سيناء قرى الكليم السيدات برنامج

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