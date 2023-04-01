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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة النواب: الاعتماد الإضافي بالموازنة الجارية استهدف زيادة دخول الموظفين

مرتبات
مرتبات

قالت النائبة ميرفت الكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاعتماد الإضافي بالموازنة العامة للدولة، والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت لتغطية حزمة القرارات الاستثنائية المتعلقة المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والتي تم إصدارها مؤخرا.

وأضافت "الكسان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هناك مجموعة من القرارات تم اتخاذها لدعم المواطنين في الأوضاع الاقتصادية التي نمر بها في الوقت الراهن، والتي تضمنت صرف العلاوة الاستثنائية ومن قبلها المنحة على بطاقات التموين المقدرة بـ 300 جنيه، إلى جانب مبالغ أخرى تم تخصيصها لفوائد الدين، لذلك تم فتح بند الاعتماد الإضافي بالموازنة.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الاعتماد الإضافي بالموازنة العامة للدولة، جاء ليغطي كذلك سعر الفائدة المرتفع، لافتة إلى أنه كلما ازداد سعر الفائدة كلما عزز ذلك من عجز الموازنة.

وثمنت النائبة ميرفت السكان مطر، قرارات القيادة السياسية بدعم الفئات الأكثر احتياجا، وتحسين دخول المواطنين، مشيرة إلى أن ذلك يبرز حرص الرئيس على الارتقاء بحياة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وقع قانونا رقم 17 لسنة 2023 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2022، بقيمة 165 مليار جنيه، موزعة على بنود الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

الموازنة مجلس النواب الخطة والموازنة السيسي الاعتماد الإضافي

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