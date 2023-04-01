الأمم المتحدة: الكويت من أول خمس دول استجابت لنداء الاستغاثة الإنساني في سوريا وتركيا

قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين، ان تصنيف دولة الكويت كواحدة من أول خمس دول في العالم استجابت لنداء الاستغاثة الذي اطلق لدعم ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا يعكس حرص القيادة السياسية في البلاد على ان تكون في طليعة الدول الداعمة للعمل الإنساني.

جاء ذلك في تصريح للسفير الهين، تعليقا على بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (اوتشا) الذي صنف دولة الكويت ضمن أول خمس دول في العالم استجابت لنداء الإغاثة الذي أطلقه لدعم ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير الماضي.

وأشار الهين إلى أن مساندة دولة الكويت جاءت في الوقت المناسب ومواكبة لمثل تلك الأوقات الحرجة والأزمات العصيبة التي يمر بها ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

وأوضح ان دولة الكويت تتابع من كثب البرامج الأممية المخصصة لضحايا تلك الكارثة الاليمة مثلما تحرص أيضا على دعم ضحايا الازمات الانسانية أينما كانوا.