تحت رعاية وزير التجارة .. تسليم عقود ١١٣ وحدة صناعية لـ ٦٠ مستثمر بالمجمعين الصناعيين بالفيوم الجديدة

تحت رعاية المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قامت الوزارة بتسليم عقود ١١٣ وحدة صناعية لعدد ٦٠ مستثمر بالفيوم الجديدة وذلك بالمجمعين الصناعيين الخرساني والمعدني تضمنت ٤٢ وحدة بالمجمع المعدني لعدد ٣٢ مستثمر و٧١ وحدة بالمجمع الخرساني لعدد ٢٨ مستثمر.

وقد تم اتاحة هذه الوحدات كاملة المرافق بنظامي التمليك والايجار، وتتضمن اهم الانشطة الانتاجية للوحدات المستلمة بالمجمعين الصناعيين مجالات الصناعات الكيماوية والغذائية والهندسية والغزل والنسيج والدوائية والقوى.

ويأتي تسليم هذه الوحدات في اطار خطة الوزارة الهادفة لإنشاء ١٧ مجمع صناعي ب ١٥ محافظة ،

حيث تتيح الوزارة تيسيرات اجرائية وتسهيلات تمويلية كبيرة لاصحاب الوحدات الى جانب برامج للدعم الفني وذلك في اطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبهدف توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب.

كما تتيح الوزارة بالمجمعين كافة التجهيزات وشبكات المرافق والخدمات والتى تشمل المبانى الادارية ومعرض للمنتجات وبنك ومنافذ للبيع.