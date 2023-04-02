بطبلة وجلابية.. أول مسحراتية قبطية تجهز الإفطار في شوارع دهب

ارتدت الجلابية البيضاء وأمسكت طبلة صغيرة وخرجت في شوارع دهب تقول "اصحي يا نايم وحد الدايم رمضان كريم" إنها كاتي ظريف أول مسحراتية مسيحية تقوم بدور المسحراتي بدهب من أجل إسعاد أصحابها المسلمين ومزيد من أجواء رمضانيه سعيدة.



وقد التقطت كاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري صورا وفيديوهات لكاتي ظريف وهي تعد الإفطار للصائمين وتجوب شوارع دهب بالطبلة وتوزع الحلوى علي كل من يقابلها في الشارع عاملين وسياح وأطفال وتقدم لهم التهنئة بشهر الصوم.

قالت كاتي ظريف أول مسحراتية قبطية بمدينة دهب لموقع "صدي البلد " الإخباري إنها: لم أقصد أن أكون تريند ولكن أردت فرحة أصحابي وأصدقائي المسلمين " مشيرة إلى أنها ارتدت الجلابية البيضاء وأمسكت الطبلة لتعمل مسحراتية تقول "اصحي يا نايم وحد الدايم في شوارع دهب" وأضافت كاتي ظريف أنها من القاهرة وتعمل مدربة غوص بدهب وأنها ترى أن رمضان لكل المصريين ويسعد الجميع بأجواء رمضان المصرية، مشيرا إلي أنها منذ العام الماضي تعد السحور للصائمين وقدرة الفول المدمس.



وكانت قررت الشابة المسيحية كاتي ظريف إعادة أجواء رمضان التي يفتقدها الكثير من قاطني مدينة دهب بجنوب سيناء.

فأمسكت بالطبلة، واقترضت "الجلابية البيضاء" من أحد أصدقائها، ووضعت عليهما الصليب، وراحت تجول في شوارع دهب يوميًا، ليلا لإيقاظ المسلمين من أجل تناول السحور.

ولم تكتفِ المسحراتية المسيحية كاتي بذلك فحسب؛ بل تشارك بنفسها دائمًا في إعداد السحور من أجل إطعام المسلمين ليستعدوا للصيام.

وقد انتشرت صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب "قدرة الفول"، تصب منها لراغبي الطعام.

وحظيت اللفتة الإنسانية من "كاتي"، والتي تجسد الوحدة الوطنية في مصر، بمردود إيجابي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها البهجة في شوارع مدينة دهب، ورسم البسمة على وجوه قاطنيها.

كاتي ظريف اول مسحراتية

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