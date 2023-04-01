أندرو تيت يخرج عن صمته بعد الإفراج عنه في قضية الاتجار بالبشر.. تفاصيل

ادعى البلوجر الشهير أندرو تيت أن لديه الآن وضوحًا تامًا في التفكير' عبر مقطع فيديو غريب ظهر فيه عاري الصدر وهو يسير إلى الوراء والأمام أثناء تدخين سيجار في منزله بعد إطلاق سراحه من السجن في الإقامة الجبرية.

شكر تيت ، "المنتشي" ، أنصاره بعد إطلاق سراحه وشقيقه تريستان واثنين من المتواطئين المزعومين في الإقامة الجبرية في سجن روماني وسط تحقيق مستمر في مزاعم الاتجار بالبشر والاغتصاب وجرائم عصابات الجريمة.

وحين خرج اندرو هو وشقيقه من سجن بوخارست معًا ، ظل البلوجر الكاره للمرأة صامتًا بينما ألقى تريستان بيانًا موجزًا ​​يدعي فيه أن قرار القاضي سيكون مبررًا .

أكل ، 36 عامًا ، كسر صمته في وقت لاحق من خلال الادعاء بأن هناك `` فرصة صفرية '' لإدانته قبل تحميل مقطع الفيديو الغريب عاري الصدر في المنزل الروماني الذي تم القبض عليه فيه في 29 ديسمبر.

إلى جانب مقطع الفيديو الخاص به وهو شقيقه دخان اندرو السيجار داخل فيلا بوخارست - حيث يُزعم أنه `` احتجز نساء مثل السجينات وأجبرهن على إنشاء محتوى إباحي عبر الإنترنت '' -

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قال اندرو عبر الفيديو انه اصبح لديه افكر اكثر بكثير بعد فترة محبسه وانه سينطلق بكل قوة ، لافتا إلى انه اصبح لديه افكار حقيقة وانه قرر ان يقضي على بالعض العادات لديه.

وأوضحت الصحيفة انه تم القبض على تيت في 29 ديسمبر في بوخارست مع تريستان وامرأتين رومانيتين - لوانا رادو ، 32 سنة ، وجورجينا ناغيل ، 28 - للاشتباه في ارتكابهم عدة جرائم وتشكيل جماعة إجرامية منظمة لاستغلال الضحايا.