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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبرمان يهاجم نتنياهو ويدعو لاستمرار المظاهرات ضده

ليبرمان يهاجم نتنياهو
ليبرمان يهاجم نتنياهو ويدعو لاستمرار المظاهرات ضده

هاجم وزير المالية الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، اليوم السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعيا في ذات الوقت لاستمرار المظاهرات ضده.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، قال ليبرمان: "إذا أتى أحد ليكذب عليك فلماذا تتعاون معه؟ أنا أعرف بيبي منذ عام 1988 وواضح أنه يمارس عملية خداع"، وذلك في إشارة إلى بنيامين نتنياهو .

وأضاف ليبرمان: "الرجل يحاول إيصال رسالة ويحاول تهدئة التوترات داخل حزب الليكود (..) يجب أن تستمر المظاهرات"، علما بأن نتنياهو يعتبر زعيم حزب الليكود.

وفي وقت سابق، أظهر استطلاع للقناة 12، أنه "لو جرت انتخابات فإن كتلة نتنياهو ستنخفض إلى 54 مقعدا"، أما استطلاع قناة كان أورد: فأشار إلى أنه "لو جرت انتخابات فإن كتلة نتنياهو تنخفض إلى 53 مقعدا".

ويشارك عدد من الإسرائيليين في المظاهرات الحاشدة ضد الحكومة الإسرائيلية التي يرأسها بنيامين نتنياهو، وذكرت القناة 12 العبرية في 25 مارس الماضي: "حوالي 125 ألف شحص يتظاهرون في شارع كابلان في تل أبيب"، مؤكدة وجود حوالي 195 ألف متظاهر في تل أبيب ضد الانقلاب القضائي.

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