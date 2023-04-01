محمد صلاح يرفض شرب المياه بعد خروجه بديلا في مباراة مانشيستر سيتي

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مجموعة من الصور لمحمد صلاح وهو يرفض شرب المياه بعد خروج بديلا .

وظهر صلاح وهو يجلس علي دكة البدلاء ويرفض شرب المياة بسبب صيامه ، بعد خروج من مباراة مانشيسر سيتي وليفربول .

وخسر ليفربول أمام مانشستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف.

أحرز محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد، بينما جاءت أهداف مانشستر سيتي عن طريق ألفاريز ودي بروين وجوندوجان وجاك جريليش.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 42 نقطة في المركز السادس.