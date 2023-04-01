أحمد العوضي يوجه رسالة موثرة لياسمين عبد العزيز.. شاهد

وجه احمد العوضي رسالة موثرة لزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر السوشيال ميديا .

وكتب العوضي من خلال حسابه الشخصي فيسبوك :" بس انا ملقتش ونس للعمر أحسن منك ملقتش صديق وحبيب وقريب وسنين تتعاش غير وانا وياك ..كان عمري يضيع وأخسر نفسي لو يوم ما اخترتش ابقى معاك..



وشهدت الحلقة التاسعة من مسلسل ضرب نار، العديد من الاحداث المثيرة، حيث توفيت الحاجة صديقة "سهير المرشدي" التي تجسد دور والدة أحمد العوضي في المسلسل وذلك خلال احداث الحلقة 9.

في الوقت ذاته هجمت الشرطة للقبض على جابر الكوماندا بعد تورطه في بيع أدوية فاسدة لكنه يستطيع الهروب من الشرطة .

وعثرت ياسمين عيد العزيز " مهره" اثناء تنظيف غرفتها ؛ على أموال كثيرة ومسدس ليدخل الشك تفكيرها حول عمل جابر الكوماندا "العوضي" .

ويكتشف جابر الكوماندا انه يعمل في الأدوية منتهية الصلاحية مع سامي لكنه يقرر تركه وعدم العمل معه مرة اخري.

وتواجه ياسمين عبد العزيز زوجها حول مصدر المال الكثير ليخبرها العوضي ان هذه اموال عمله وان لم يتاجر في اي شئ ممنوع.